Börsen Update USA - 09.07. - US Tech 100 stark +1,72 %

Der Dow Jones bewegt sich bei 52.528,76 PKT und steigt um +0,37 %.

Top-Werte: Cisco Systems +4,19 %, American Express +3,59 %, Goldman Sachs Group +3,02 %, JPMorgan Chase +1,45 %, 3M +1,14 %

Flop-Werte: IBM -2,79 %, Salesforce -2,33 %, Amgen -1,56 %, Johnson & Johnson -1,55 %, Walmart -1,38 %

Der US Tech 100 steht bei 29.744,46 PKT und gewinnt bisher +1,72 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +11,88 %, Lumentum Holdings +11,75 %, Arm Holdings +11,37 %, Micron Technology +8,50 %, Astera Labs +8,42 %

Flop-Werte: Costco Wholesale -4,52 %, Axon Enterprise -3,73 %, Palantir -3,25 %, PepsiCo -3,06 %, Dexcom -2,92 %

Der S&P 500 steht bei 7.541,79 PKT und gewinnt bisher +0,79 %.

Top-Werte: SanDisk Corporation +11,88 %, Lumentum Holdings +11,75 %, Micron Technology +8,50 %, Hewlett Packard Enterprise +8,43 %, Norwegian Cruise Line +7,44 %

Flop-Werte: APA Corporation -4,58 %, Costco Wholesale -4,52 %, Paramount Skydance Corporations Registered (B) -4,32 %, McKesson -3,90 %, Axon Enterprise -3,73 %