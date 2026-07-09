SanDisk Corporation Aktie profitiert mit kräftigem Plus - 09.07.2026

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die SanDisk Corporation Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +1,38 %.

Die SanDisk Corporation Aktie konnte bisher um +11,88 % auf 1.695,00€ zulegen. Das sind +180,00 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,57 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SanDisk Corporation Aktie. Nach einem Plus von +5,57 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 1.695,00€, mit einem Plus von +11,88 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SanDisk Corporation Aktie damit um -17,00 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,69 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SanDisk Corporation um +1,38 % gewonnen.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,72 % geändert.

SanDisk Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,00 % 1 Monat +0,69 % 3 Monate +1,38 % 1 Jahr +1,38 %

Informationen zur SanDisk Corporation Aktie

Stand: 09.07.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 148 Mio. SanDisk Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 250,27 Mrd.EUR € wert.

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Ob die SanDisk Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SanDisk Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.