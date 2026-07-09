Strengere Schadstoff-Regeln für die Industrie

Ich habe mir die Lenovo jetzt auch noch mal angesehen. Mein Kaufkurs liegt bei 64 Cent,





Also ich würde einer Lenovo schon eine Market Cap. von um die 80 - 130 Mrd zugestehen wollen. Das wäre ein Preis / Umsatz Mutiple von 1-1,5 und ein eKGV von um die 17-25. Das würde einer Vervierfachung des aktuellen Kurs entsprechen. Sagen wir 8-10 €.





Risiken die ich sehe:





Lenovo wurde immer schon extrem unter Wert gehandelt, warum sollte sich das ändern? KI Sonderkonjunktur: irgendwann gehen die KI Umsätze auch wieder zurück, wann das sein wird weiß keiner --> daher sehe ich hier eine Sonderkonjunktur wie z.B. Biontech zu Zeiten von Corona. Das bleibt nicht für immer.

Es ist durchaus möglich das Lenovo in den Bereich von 8 - 10 Euro steigt wenn die kommenden Zahlen ebenfalls so überzeugen. Ich könnte mir aber vorstellen das die Aktie dann wieder von sagen wir 8 € in den Bereich um 3-4 Euro zurück kommt.





Sollte sie auf 8 € steigen bin ich raus... das wäre dann ein gigantisches Geschäft.





VG G