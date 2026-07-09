Cisco Systems Aktie heute gefragt - deutlicher Anstieg beim Kurs - 09.07.2026

Die Cisco Systems Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +4,87 % auf 104,41€. Damit gewinnt die Aktie +4,85 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,54 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Cisco Systems Aktie. Nach einem Plus von +1,54 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 104,41€. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

Cisco Systems ist ein führender Netzwerkausrüster, fokussiert auf Router, Switches, Sicherheits- und Collaboration-Lösungen sowie Software/Services (u.a. Webex). Starke Stellung im Enterprise- und Service-Provider-Markt. Wichtige Konkurrenten: Huawei, Juniper, HPE/Aruba, Arista. USPs: breites Portfolio, hohe Integrationsdichte, starker Service, etablierter Standard im Unternehmensnetzwerk.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Cisco Systems über einen Zuwachs von +39,16 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Cisco Systems Aktie damit um +1,80 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,41 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Cisco Systems eine positive Entwicklung von +50,77 % erlebt.

Während Cisco Systems heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der Dow Jones bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,30 %.

Cisco Systems Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +1,80 % 1 Monat -7,41 % 3 Monate +39,16 % 1 Jahr +70,65 %

Informationen zur Cisco Systems Aktie

Stand: 09.07.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 4 Mrd. Cisco Systems Aktien. Damit ist das Unternehmen 409,91 Mrd.EUR € wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein sehr freundliches Bild.

Technologieaktien geben weltweit den Takt vor: Während DAX, Dow Jones und Co. moderat zulegen, sorgen TecDAX und S&P 500 mit starken Tech-Werten für die eigentlichen Impulse.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Fortinet, Palo Alto Networks und Co.

Fortinet, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +4,22 %. Palo Alto Networks notiert im Plus, mit +5,13 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Plus, mit +10,34 %.

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Ob die Cisco Systems Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cisco Systems Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.