Devisen
Eurokurs tritt auf der Stelle
- Euro kaum bewegt im späten Handel bei 1,1433 US-Dollar
- Iran-Konflikt wirkt kaum auf das Währungspaar
- EZB Referenzkurs 1,1435 US-Dollar, Mittwoch 1,1404
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag im späten New Yorker Devisenhandel kaum noch bewegt. Nach wie vor halten sich damit die Auswirkungen des zugespitzten Iran-Krieges auf das Währungspaar in engen Grenzen. Die europäische Gemeinschaftswährung notierte zuletzt bei 1,1433 US-Dollar und lag damit auf dem Niveau des späten europäischen Währungsgeschäfts. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1435 (Mittwoch: 1,1404) Dollar festgesetzt./bek/he
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???