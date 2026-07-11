wO User zu L&S Crash: "Bis zum Ende des Jahres sehen wir einstellige Kurse"

Die Diskussion rund um Lang & Schwarz bleibt eines der beherrschenden Themen in der wallstreetONLINE-Community. Mit zahlreichen neuen Beiträgen war die L&S-Diskussion in dieser Woche erneut die aktivste Diskussion im gesamten Forum. Die wO User tauschen sich weiterhin intensiv darüber aus, welche langfristigen Folgen der Strategiewechsel von Trade Republic für das Geschäftsmodell des Düsseldorfer Finanzunternehmens haben könnte.

Neue Unternehmensmeldungen gab es seit der Anpassung der Jahresprognose aufgrund der veränderten Orderausführung bei Trade Republic vom 02. Juli zwar nicht, dennoch hat sich der Kursrückgang der L&S-Aktie in der vergangenen Woche weiter fortgesetzt. Im Mittelpunkt der Debatte stehen inzwischen nicht mehr nur die möglichen Auswirkungen auf Umsatz und Gewinn, sondern zunehmend auch Fragen zur Kommunikation des Unternehmens, zur strategischen Vorbereitung auf die veränderte Marktsituation und zum zukünftigen Geschäftsmodell.

Während einige Anleger die Kursreaktion als überzogene Reaktion auf die Unsicherheit sehen und auf die weiterhin vorhandene Ertragskraft von Lang & Schwarz verweisen, befürchten andere einen nachhaltigen Einschnitt in das bisherige Geschäftsmodell. Besonders kontrovers diskutiert werden die Bedeutung der langjährigen Zusammenarbeit mit Trade Republic, die Rolle des TradeCenters sowie mögliche neue strategische Optionen für das Unternehmen. Hier einige Stimmen aus der wO-Community zur aktuellen Lage bei Lang & Schwarz:

Matze1111: "Wenn ich die Meldung von TradeRepublic und des Unternehmens vom 02.07.2026 vergleiche, dann scheint es so, als war es eine Zweckbeziehung. Kein Dank für die Zusammenarbeit. Ich habe in den letzten Jahren auch immer wieder ein Bekenntnis zur Zusammenarbeit vermisst. Viele Entscheidungen des Unternehmens wirken auf mich so, als hätte man diese Situation "vorbereitet". Man hat unglaublich viel Geld in den Bankenfonds investiert. Kommunikation mit dem Markt auf das absolut Notwendigste gehalten. Was ist, wenn man übernommen werden will oder es Interessengruppen gibt, die das Unternehmen vom Markt nehmen wollen?

Wenn es nie Gespräche mit TR gab und man wirklich am 02.07.2026 überrascht wurde, dann hat der Vorstand seine Arbeit einfach nicht gemacht. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ziel muss es doch sein, das Unternehmen weiterzuentwickeln. Muss dem Vorstand nicht klar sein, dass es möglicherweise zu einer juristischen Prüfung der Situation kommen kann? Wenn ich Aktionär bin und über 4 Stunden später vom Unternehmen erfahre, dass TR nicht mehr da ist und das ab sofort, dann ist das "unglaubwürdig".

Was mir auch aufgefallen ist, dass man in der Meldung vom 02.07.2026 sofort eine Zahl für das zweite Quartal hat. Ich bin mir sicher, dass das Unternehmen monatlich Zahlen veröffentlicht hätte können, aber nicht wollte. Aus meiner Sicht ist die Frage interessant, kann oder will der Vorstand nicht anders handeln, als er gehandelt hat?

Wie kann es weitergehen? Das Geld aus dem Bankenfonds wird für die weitere Entwicklung des Unternehmens gebracht, also keine Sonderdividende. Der Vorstand wird sagen, wir planen weiter. In der Zwischenzeit werden die Gehälter weiter gezahlt. Wenn kein Geld mehr da ist, kommt es aus dem Bankenfonds. Andere Möglichkeiten, es gibt ein Übernahmeangebot oder das Unternehmen wird von der Börse genommen."

Straßenkoeter: "Im Prinzip ist aus einer zweibeinigen L & S eine einbeinige L & S geworden. Das nun fehlende Bein wird durch eine Krücke ersetzt. Nun ein umsatzmäßig viel kleineres weniger dynamisches Unternehmen. Vom Hochleistungssportler zum Fußgänger mutiert."

Gustl24: "Die Aktie war vor gut 2 Jahren bei unter 10€ und da wird sie jetzt wieder hinsteuern - hier sind sehr gravierende Einschneidungen im Geschäftsmodell und sehr kostspielige Transformationen erforderlich…nur weil die Aktie 10€ im Kurs verloren hat ist doch noch lange kein Licht am Ende des Tunnels…Unter 15€ sehe ich save, aber eigentlich sollte es die nächsten 3 Monate deutlich tiefer gehen…kleine technische Zwischenerholungen kann man Traden…"



Kampfkater1969: "Fakt ist doch nach aktueller Meldelage....dass massiver Umsatz wegbricht......damit aber auch bisher fette Cashback-Betriebsausgaben an diese Geiz-ist-geil Bank.....

Ebene Gewinn ganz andere Sache.....werden nun die verbleibenden Betriebseinnahmen weitaus weniger "Betriebsausgabengeil" und das erst noch kommende Handelsmodell ( da pennte der Vorstand hier den Schlaf des Gerechten....) auch nicht den Kollaps mit sich bringen wird......

Aber was man mal wieder durch die harte Tour gezeigt bekommt....."Makler-Aktien" sind keine soliden Daueranlagen......"

darauf katjuscha_research: "Die Frage wie viel Gewinn übrigbleibt, hängt nun von den zukünftigen Kosten ab, hauptsächlich Verwaltungskosten. Würde man die jetzt nicht reduzieren, bliebe 2027 nur noch 5 Mio Nettogewinn. Aber ich gehe davon aus, dass entweder Kosten deutlich reduziert werden, oder der Einbruch bei TR nicht ganz so stark wird wie befürchtet.

Aber wie Freitag schon gesagt, wird das durch die dürftigen, nicht transparenten Vorstandsaussagen jetzt erstmal ne Weile größte Unsicherheit herrschen. Die kann man aber abfedern, wenn man als Vorstand sich auch zu Substanz und Dividenden äußert. Wenn man denn will…"

DraegerFan: "Also mal etwas anderes. Wenn es Bestand haben sollte, dass man als Broker das PFOF Verbot mit der Gründung einer eigenen Börse oder mit einem eigenen Market Making umgehen kann und sich somit einen Wettbewerbsvorteil verschaffen kann. Dann wird doch vielleicht LuS super attraktiv für andere Neobroker als Übernahmekandidat. Für den Fall, dass man will es nicht selber entwickeln möchte."

Smallvalueinvestor: "Ich fordere lückenlose Aufklärung. Der Vorwurf der Anlegertäuschung der zu späten Ad hoc muß ausgeräumt werden.Arroganz des Managements muß kritisiert werden. Infopolitik/IR muß stark verbessert werden. Gehälter gekürzt werden etc. Banken fonds reduziert werden etc. Lange Liste. Sie sind und bleiben für mich Verbrecher. Jetzt noch Cum cum und die Aktie implodiert. Warum kommt keine Aussage, daß sie nicht involviert sind? Sie haben ein Glaubwürdigkeitsproblem. Vertrauen muß aufgebaut werden, danach verbliebene Ertragskraft/Geschäftmodel. Sie haben uns hinters Licht geführt. Rechtlich mag es in Ordnung sein, dank schwacher BAFIN, aber moralisch nicht. Hatte das Management ja mehrmals versucht zu erreichen, aber jetzt weiß ich warum sie niemals mit mir reden wollten."

Ginsterkatze: "Mit so einem starken Kursrückgang habe ich nicht gerechnet. Geschuldet der schlechten Kommunikation und des damit entstandenen Vertrauensverlustes. Natürlich geht Umsatz/Gewinn zurück, dachte aber, dass dies zum Teil schon eingepreist wäre... naja

Es müssen jetzt Infos her, wie es genau geregelt ist zwischen L&S und TradeRepublic, sowie über das neue Handelsmodell. Schaden ist da und ich möchte wissen, wie es weitergeht in der Zukunft!

P.S. Bin verärgert aber noch investiert"

B0bafett: "Ich habe hier viele Sachen gelesen, die mich ziemlich erstaunt haben, am Meisten vermutlich, dass die Orderqualität an der LSX angeblich so gut war.

Berufstrader sehen das (wortwörtlich) seit Jahren anders. Insbesondere in "heißen" Gattungen sind dort die Preise/ Spreads vorbörslich gelegentlich ohne Worte. Dabei umging die LSX mit Hilfe ihrer AGB das sog. Meistausführungsgebot und ließ Teilnehmer, die eine (bessere) Gegenseite stellen wollten als der MarketMaker LSX systematisch außen vor zugunsten Selbsteintritt.

Da das Meistausführungsprinzip Kernmerkmal einer Börse ist, war die LSX nie eine echte Börse sondern etwas, was man klassisch "Bucketshop" nennt. Dabei verwurstet der MarketMaker den Orderflow fortlaufend zu seinen Gunsten und zu Ungunsten seiner Kunden. Das war das, womit L&S so viel Geld verdient hat. Stand heute morgen: Selbst vorbörslich bekommt die LSX offenbar keine oder fast keine TradeRepublic Orders mehr, der Spread ist zu breit, nicht konkurrenzfähig. Es ist auch möglich, dass TDG bessere Konditionen bietet zum setteln des TR Überhangs. Da nützt es L&S wenig, dass jetzt keine PFOF-Retros mehr anfallen, wenn der Umsatz nahe Null ist."

Botman: "Was mich erstaunt, ist der Ruf nach der Bafin. Erinnert wirklich an Wirecard: Alle verliebt in die Aktie, kein Warnsignal wird ernst genommen, und hinterher rufen alle nach der Bafin.

Leute, es ist doch seit Jahren offenbar wie (schlecht) der Vorstand kommuniziert. Ich erinnere mich an eine HV letztes (oder vorletztes?) Jahr, wo mehrere Fragen zur TR-Kooperation gestellt wurden. Keine einzige hat der Vorstand beantwortet. Eine seriöse Kommunikation wäre gewesen: "TR macht x% des Orderflows an der LSX aus, dies trägt y% zum Handelsergebnis bei. Der Vertrag mit TR sieht keine Exklusivität vor, TR kann seinen Orderflow jederzeit woandershin routen. Es gibt keine Planung wie es nach dem PFOF-Verbot mit TR weitergeht.". Das alles gab es nicht, und jeder hier hätte daraus seine Schlüsse ziehen können. Stattdessen wurde sogar noch der Abgang von Lütke-Bornefeld zu einem positiven Signal umgedeutet ("die Kooperation geht weiter!!!1")."

BimBamBino: "Trade Republic kündigt ein neues Handelsmodell an – und Lang & Schwarz wirkt, als hätte man davon aus der Presse erfahren. Kurz darauf folgt die Ad-hoc-Mitteilung samt Gewinnwarnung. Das wirft schon die Frage auf, wie eng die Abstimmung mit dem wichtigsten Partner tatsächlich war. Der Vorstand kassiert jedenfalls üppig, bei der Kommunikation mit dem Kapitalmarkt wirkt das Unternehmen dagegen seit Jahren eher ausbaufähig. Vielleicht ist Investor Relations dort einfach ein Nebenjob? Bleibt eigentlich nur noch eine Frage: Wo bewirbt man sich als Vorstand bei L&S? Am Ende bleibt nur die Hoffnung, dass der Aufsichtsrat die Ad-hoc-Mitteilung nicht ebenfalls erst aus der Zeitung erfahren hat…"

Amplitude: "L&S muss jetzt sehr enge Spreads stellen, um überhaupt noch etwas Umsatz zu machen.....Die goldenen Zeiten für L&S sind vorbei......."

Matze1111: "Ich selbst bin über die Entwicklung der vergangenen Woche "geschockt", so etwas darf nicht passieren. Was spricht jetzt für das Unternehmen? Wenig. Die nicht vorhandene Perspektive ist wohl neben der Vertrauenafrage das Problem. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet, dann hat das Unternehmen von TR profitiert, es aber versäumt sich breiter aufzustellen, dazu die kaum vorhandene Kommunikation....ich weiß nicht, wie man die Situation mit dem jetzigen Vorstand beheben kann und wollen das alle überhaupt 🤔 Jetzt wäre es an der Zeit, dass das Unternehmen sich äußert...."

Marc77777: "Kann bitte jemand erklären, warum Tradegate und besonders Xetra besser als L&S sein sollten? Besonders die ultra überteuerte Xetra?"

darauf B0bafett: "An der LSX bekommst du keine Ausführung, wenn du innerhalb des Spreads stehst, du bist also gezwungen, ausschließlich auf die beiden Seiten zu handeln, wenn du ausgeführt werden möchtest. Selbst wenn Kurse zu deinem Limit oder besser gemacht werden, gehst du leer aus. An richtigen Börsen wie Xetra und Tradegate (mit Einschränkungen) ist das anders.

An der LSX kannst du also nur Bid verkaufen und Ask kaufen. Wenn z.B. Aktie 9 auf 10 taxt, und du stehst 9,50 Brief, bekommst du trotzdem keine Ausführungen auf bezahlte 10er Kurse - die macht der Marketmaker alleine. Und kauft parallel von anderen zu 9 zurück, weil Kauforders zu 9,50 ebenfalls nicht bedient werden. An einer richtigen Börse würden sich aber bei 9,50er Orders gegenseitig matchen und der Kurs dort dann landen - Meistausführungsgebot. LuS macht an der LSX beide Seiten, nettet für sich die Umsätze und settelt dann nur den Überhang an anderen Börsen.

Da die LSX das Meistausführungsgebot mithilfe seiner ABGs systematisch umgeht, kann man hier von einem "Bucketshop" sprechen. Nennt sich Börse (kein geschützter Begriff), sieht oberflächlich auch so aus, ist aber keine im engeren Sinn.

Bislang lief das Geschäftsmodell trotzdem sehr gut, TradeRepublic mit seinem gewaltigen Orderflow hat dafür gesorgt. Nun hat TR der LSX aber den Boden unter den Füssen weggezogen, gleichzeitig für die ganze Branche einen neuen Standard gesetzt bezüglich der Order-Ausführungsqualität, und zwar zu den selben niedrigen Kosten für die Kunden wie bisher. Disruptiv.

Darum stellt sich nun die Frage: Welche Kunden sollen diesen Orderausfall in Zukunft kompensieren? L&S müsste nun ebenfalls in den Preiskampf eintreten, um konkurrenzfähig zu bleiben, aber selbst wenn das gelänge, würden die Margen dadurch deutlich sinken. L&S hat hier jetzt über Nacht ein Produkt, für das es fast keine Nachfrage mehr gibt."

Troubleshooter99: "Meine Sicht: L&S / TR kennen sich schon gut und lange...Glaubt da irgendwer

das TR eine Loslösung von L&S erst jetzt bekanntgibt und L&S angeblich davon überrascht wurde

das L&S in den letzten. Jahren viele Ma aufgebaut hat und die weiterhin hält und sich nicht von denen getrennt hat bzw. trennt

das L&S kein Premium-Partner von TR mehr ist (trotz der Verlautbarungen)

das L&S die LSX ohne Alternative(n) sang- und klanglos aufgibt

das L&S ziellos neue Vor mit IT-Expertise zu sich holt kurz vor PFOF-Schluß

das L&S nichts zum Kurs-Verfall sagt und die Verantwortlichen stattdessen (so wie es aussieht) den Verfall durch die Beiträge hier noch antreiben

das L&S in eine Zukunft ohne TR geht (und zwar nicht nur mit zufälligen Ordervolumen sondern mit best Price)

diese Liste könnte noch beliebig verlängert werden, aber es wäre gut, wenn die Betroffenen (aus meiner Sicht zu recht) schon kein Vertrauen mehr in das Management haben; dann wäre es gut, wenn diese Personen wenigstens mal Ihre eigene Sicht überdenken können"

Margo900: "Der L&S Vorstand hat kein Interesse an einem hohen Aktienkurs bzw der Kurs ist egal - No skin in the Game. Gehalt fließt weiter, Geschäft läuft nicht so gut, aber für die Gehälter reicht es, sie können ja nichts dafür, und natürlich tun sie alles, dass es besser wird, aber leider müssen wir die divi kürzen. so lange denen kein Ankerinvestor in den arsch tritt und droht sie rauszunehmen, passiert da gar nix. das sind doch alles neue Leute die alten Garde ist doch raus. Habe mir jetzt das Interview von Hecker in alles auf Aktien angehört, da sagt er sinngemäß TR war das Frontend von L&S das hätten sie vor drei- vier Jahren beschlossen zu ändern."

Marc77777: "Die 18 ist nach unten geknackt. Bis zum Ende des Jahres sehen wir einstellige Kurse."

Wir hoffen, dass Ihnen dieser kurze Überblick über die Meinungen der wO-Community zur Lage bei Lang & Schwarz gefallen hat und vielleicht sogar hilfreich für Ihre Anlagestrategie ist. Wenn Sie auch Ihre Ansichten zur Lang & Schwarz teilen möchten, dann würden wir uns freuen, wenn Sie sich auf wO anmelden und an der Diskussion teilnehmen würden.

Viele Grüße

Ihr Hardy Schilling, Head of Community