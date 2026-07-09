JEFFERIES stuft BOEING CO auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Vor der Luft- und Raumfahrtmesse Farnborough Air Show erwögen mehrere internationale Fluggesellschaften Bestellungen von Großflugzeugen bei Boeing, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dazu zählten Singapore Airlines, Quantas, Philipine Airlines, Etihad sowie American Airlines./rob/bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 08:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Boeing Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,57 % und einem Kurs von 195,6EUR auf Tradegate (09. Juli 2026, 21:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Sheila Kahyaoglu

Analysiertes Unternehmen: BOEING CO

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 295

Kursziel alt: 295

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



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