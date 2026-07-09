Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.07.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Cisco Systems
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 1
Performance 1M: -7,41 %
Performance 1M: -7,41 %
American Express
Tagesperformance: +2,99 %
Tagesperformance: +2,99 %
Platz 2
Performance 1M: +9,42 %
Performance 1M: +9,42 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 3
Performance 1M: -8,10 %
Performance 1M: -8,10 %
Goldman Sachs Group
Tagesperformance: +2,62 %
Tagesperformance: +2,62 %
Platz 4
Performance 1M: -0,94 %
Performance 1M: -0,94 %
IBM
Tagesperformance: -2,58 %
Tagesperformance: -2,58 %
Platz 5
Performance 1M: +8,47 %
Performance 1M: +8,47 %
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