Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.07.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +12,53 %
Tagesperformance: +12,53 %
Platz 1
Performance 1M: -20,99 %
Performance 1M: -20,99 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +10,89 %
Tagesperformance: +10,89 %
Platz 2
Performance 1M: -14,45 %
Performance 1M: -14,45 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +10,23 %
Tagesperformance: +10,23 %
Platz 3
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,68 %
Tagesperformance: +6,68 %
Platz 4
Performance 1M: -3,41 %
Performance 1M: -3,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit eine bullische Basis: Aufwärtsdrang über 1000 USD, gestützt durch News zur US-Lieferkette, SK-Hynix-IPO und BoA-Kursziel von 1.550 USD. Einige Beiträge warnen vor einer Fortsetzung des Abwärtstrends bei Schlusskurs unter 1000. Die jüngste Bewegung: MU bei 1.026,65 USD, +8,21% am 09.07.2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Lam Research
Tagesperformance: +5,82 %
Tagesperformance: +5,82 %
Platz 5
Performance 1M: +3,02 %
Performance 1M: +3,02 %
Astera Labs
Tagesperformance: +5,66 %
Tagesperformance: +5,66 %
Platz 6
Performance 1M: +14,50 %
Performance 1M: +14,50 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,54 %
Tagesperformance: +5,54 %
Platz 7
Performance 1M: +2,63 %
Performance 1M: +2,63 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +5,47 %
Tagesperformance: +5,47 %
Platz 8
Performance 1M: -20,14 %
Performance 1M: -20,14 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,23 %
Tagesperformance: +5,23 %
Platz 9
Performance 1M: +4,88 %
Performance 1M: +4,88 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +5,14 %
Tagesperformance: +5,14 %
Platz 10
Performance 1M: -15,43 %
Performance 1M: -15,43 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,99 %
Tagesperformance: +4,99 %
Platz 11
Performance 1M: +21,76 %
Performance 1M: +21,76 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 12
Performance 1M: -2,59 %
Performance 1M: -2,59 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 13
Performance 1M: +10,20 %
Performance 1M: +10,20 %
Cisco Systems
Tagesperformance: +4,30 %
Tagesperformance: +4,30 %
Platz 14
Performance 1M: -7,41 %
Performance 1M: -7,41 %
KLA Corporation
Tagesperformance: +4,17 %
Tagesperformance: +4,17 %
Platz 15
Performance 1M: +5,36 %
Performance 1M: +5,36 %
Microchip Technology
Tagesperformance: +4,06 %
Tagesperformance: +4,06 %
Platz 16
Performance 1M: -5,18 %
Performance 1M: -5,18 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 17
Performance 1M: -5,72 %
Performance 1M: -5,72 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,02 %
Tagesperformance: +4,02 %
Platz 18
Performance 1M: -5,66 %
Performance 1M: -5,66 %
CrowdStrike Holdings Registered (A)
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 19
Performance 1M: +17,06 %
Performance 1M: +17,06 %
NXP Semiconductors
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 20
Performance 1M: -6,11 %
Performance 1M: -6,11 %
Broadcom
Tagesperformance: +3,49 %
Tagesperformance: +3,49 %
Platz 21
Performance 1M: -0,98 %
Performance 1M: -0,98 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,47 %
Tagesperformance: -3,47 %
Platz 22
Performance 1M: +28,84 %
Performance 1M: +28,84 %
PepsiCo
Tagesperformance: -3,46 %
Tagesperformance: -3,46 %
Platz 23
Performance 1M: -3,08 %
Performance 1M: -3,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PepsiCo
wallstreetONLINE-Forum: PepsiCo-Sentiment gemischt. Solide Zahlen, Dividendenrendite ca. 4% und steigende Ausschüttungen. Aktie fiel zuletzt rund 4%; 14-Tage-Performance ca. −4%. US-Geschäft (Snacks) schwächer, Bewertung moderat. Einige Anleger stocken auf, andere diskutieren eine Aufsplittung von Beverage vs. Snacks. Kurzfristig Druck, langfristig solides Fundament.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PepsiCo eingestellt.
Palantir
Tagesperformance: -2,66 %
Tagesperformance: -2,66 %
Platz 24
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 25
Performance 1M: -3,33 %
Performance 1M: -3,33 %
Dexcom
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 26
Performance 1M: -1,97 %
Performance 1M: -1,97 %
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