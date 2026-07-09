Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.07.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.07.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Lumentum Holdings
Tagesperformance: +12,37 %
Tagesperformance: +12,37 %
Platz 1
Performance 1M: -20,99 %
Performance 1M: -20,99 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +9,90 %
Tagesperformance: +9,90 %
Platz 2
Performance 1M: +0,69 %
Performance 1M: +0,69 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: +9,45 %
Tagesperformance: +9,45 %
Platz 3
Performance 1M: -10,06 %
Performance 1M: -10,06 %
Micron Technology
Tagesperformance: +6,39 %
Tagesperformance: +6,39 %
Platz 4
Performance 1M: -3,41 %
Performance 1M: -3,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
Im wallstreetONLINE-Forum dominiert derzeit eine bullische Basis: Aufwärtsdrang über 1000 USD, gestützt durch News zur US-Lieferkette, SK-Hynix-IPO und BoA-Kursziel von 1.550 USD. Einige Beiträge warnen vor einer Fortsetzung des Abwärtstrends bei Schlusskurs unter 1000. Die jüngste Bewegung: MU bei 1.026,65 USD, +8,21% am 09.07.2026.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Norwegian Cruise Line
Tagesperformance: +6,08 %
Tagesperformance: +6,08 %
Platz 5
Performance 1M: +0,90 %
Performance 1M: +0,90 %
Invesco
Tagesperformance: +5,75 %
Tagesperformance: +5,75 %
Platz 6
Performance 1M: -1,19 %
Performance 1M: -1,19 %
Freeport-McMoRan
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 7
Performance 1M: -9,65 %
Performance 1M: -9,65 %
Lam Research
Tagesperformance: +5,59 %
Tagesperformance: +5,59 %
Platz 8
Performance 1M: +3,02 %
Performance 1M: +3,02 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: +5,38 %
Tagesperformance: +5,38 %
Platz 9
Performance 1M: -22,53 %
Performance 1M: -22,53 %
Western Digital
Tagesperformance: +5,36 %
Tagesperformance: +5,36 %
Platz 10
Performance 1M: +2,63 %
Performance 1M: +2,63 %
CIENA
Tagesperformance: +5,22 %
Tagesperformance: +5,22 %
Platz 11
Performance 1M: -4,95 %
Performance 1M: -4,95 %
Comfort Systems USA
Tagesperformance: +5,19 %
Tagesperformance: +5,19 %
Platz 12
Performance 1M: -8,44 %
Performance 1M: -8,44 %
Corning
Tagesperformance: +5,07 %
Tagesperformance: +5,07 %
Platz 13
Performance 1M: -0,95 %
Performance 1M: -0,95 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: +5,04 %
Tagesperformance: +5,04 %
Platz 14
Performance 1M: +4,88 %
Performance 1M: +4,88 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: +4,96 %
Tagesperformance: +4,96 %
Platz 15
Performance 1M: +21,76 %
Performance 1M: +21,76 %
Synchrony Financial
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 16
Performance 1M: -2,53 %
Performance 1M: -2,53 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: +4,86 %
Tagesperformance: +4,86 %
Platz 17
Performance 1M: -15,43 %
Performance 1M: -15,43 %
APA Corporation
Tagesperformance: -4,53 %
Tagesperformance: -4,53 %
Platz 18
Performance 1M: -4,86 %
Performance 1M: -4,86 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +4,52 %
Tagesperformance: +4,52 %
Platz 19
Performance 1M: -2,59 %
Performance 1M: -2,59 %
Fortinet
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 20
Performance 1M: +10,20 %
Performance 1M: +10,20 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: +4,29 %
Tagesperformance: +4,29 %
Platz 21
Performance 1M: +15,93 %
Performance 1M: +15,93 %
Paramount Skydance Corporations Registered (B)
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 22
Performance 1M: -13,96 %
Performance 1M: -13,96 %
Costco Wholesale
Tagesperformance: -4,10 %
Tagesperformance: -4,10 %
Platz 23
Performance 1M: -5,72 %
Performance 1M: -5,72 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -3,60 %
Tagesperformance: -3,60 %
Platz 24
Performance 1M: +28,84 %
Performance 1M: +28,84 %
Jacobs Solutions
Tagesperformance: -3,52 %
Tagesperformance: -3,52 %
Platz 25
Performance 1M: +9,13 %
Performance 1M: +9,13 %
McKesson
Tagesperformance: -3,45 %
Tagesperformance: -3,45 %
Platz 26
Performance 1M: +7,98 %
Performance 1M: +7,98 %
Cincinnati Financial
Tagesperformance: -3,43 %
Tagesperformance: -3,43 %
Platz 27
Performance 1M: +12,76 %
Performance 1M: +12,76 %
PepsiCo
Tagesperformance: -3,38 %
Tagesperformance: -3,38 %
Platz 28
Performance 1M: -3,08 %
Performance 1M: -3,08 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu PepsiCo
wallstreetONLINE-Forum: PepsiCo-Sentiment gemischt. Solide Zahlen, Dividendenrendite ca. 4% und steigende Ausschüttungen. Aktie fiel zuletzt rund 4%; 14-Tage-Performance ca. −4%. US-Geschäft (Snacks) schwächer, Bewertung moderat. Einige Anleger stocken auf, andere diskutieren eine Aufsplittung von Beverage vs. Snacks. Kurzfristig Druck, langfristig solides Fundament.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber PepsiCo eingestellt.
Devon Energy
Tagesperformance: -3,02 %
Tagesperformance: -3,02 %
Platz 29
Performance 1M: -2,27 %
Performance 1M: -2,27 %
EOG Resources
Tagesperformance: -2,99 %
Tagesperformance: -2,99 %
Platz 30
Performance 1M: -0,21 %
Performance 1M: -0,21 %
Palantir
Tagesperformance: -2,85 %
Tagesperformance: -2,85 %
Platz 31
Performance 1M: -1,50 %
Performance 1M: -1,50 %
Salesforce
Tagesperformance: -2,74 %
Tagesperformance: -2,74 %
Platz 32
Performance 1M: -8,10 %
Performance 1M: -8,10 %
TKO GROUP HOLDINGS Registered (A)
Tagesperformance: -2,70 %
Tagesperformance: -2,70 %
Platz 33
Performance 1M: -8,01 %
Performance 1M: -8,01 %
IBM
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 34
Performance 1M: +8,47 %
Performance 1M: +8,47 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -2,63 %
Tagesperformance: -2,63 %
Platz 35
Performance 1M: +2,47 %
Performance 1M: +2,47 %
ConocoPhillips
Tagesperformance: -2,49 %
Tagesperformance: -2,49 %
Platz 36
Performance 1M: -4,79 %
Performance 1M: -4,79 %
Halliburton
Tagesperformance: -2,48 %
Tagesperformance: -2,48 %
Platz 37
Performance 1M: -12,75 %
Performance 1M: -12,75 %
FactSet Research Systems
Tagesperformance: -2,47 %
Tagesperformance: -2,47 %
Platz 38
Performance 1M: +1,50 %
Performance 1M: +1,50 %
Cencora
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 39
Performance 1M: +14,83 %
Performance 1M: +14,83 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,45 %
Tagesperformance: -2,45 %
Platz 40
Performance 1M: -3,33 %
Performance 1M: -3,33 %
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