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    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    APA Corporation Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 09.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die APA Corporation Aktie bisher Verluste von -5,02 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der APA Corporation Aktie.

    Besonders beachtet! - APA Corporation Aktie heute deutlich schwächer - was Anleger wissen sollten - 09.07.2026

    APA Corporation ist ein führendes Energieunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas konzentriert. Es hat eine starke Präsenz in den USA, Ägypten und der Nordsee. Hauptkonkurrenten sind ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips. APA zeichnet sich durch innovative Technologien und nachhaltige Praktiken aus.

    APA Corporation Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.07.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die APA Corporation Aktie. Mit einer Performance von -5,02 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,39 %, geht es heute bei der APA Corporation Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei APA Corporation, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,83 % Verlust nach sich zog.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die APA Corporation Aktie damit um +10,71 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,86 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von APA Corporation +50,00 % gewonnen.

    Während APA Corporation deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,76 %. Damit gehört APA Corporation heute zu den auffälligeren Werten.

    APA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +10,71 %
    1 Monat -4,86 %
    3 Monate -7,83 %
    1 Jahr +77,28 %
    Stand: 09.07.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur APA Corporation Aktie

    Es gibt 353 Mio. APA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,39 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die APA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur APA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    APA Corporation

    -5,01 %
    +10,71 %
    -4,86 %
    -7,83 %
    +77,28 %
    -3,17 %
    +82,11 %
    -66,88 %
    ISIN:US03743Q1085WKN:A2QQVE
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