Cognizant will die Zahl seiner „Frontier Certified Engineers" auf 5.000 und die seiner „Frontier Business Operators" auf 10.000 erhöhen

Das „Frontier"-Personalmodell von Cognizant zur Schaffung der personellen Infrastruktur, die Investitionen in KI in unternehmerische Erfolge umsetzt

Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung in den Bereichen Technologie und Betriebsabläufe im Unternehmensmaßstab bindet das Personalmanagementmodell von Cognizant „Frontier"-Talente, die für Ergebnisse verantwortlich sind, fest in die Betriebsabläufe der Kunden ein

Die „Cognizant Frontier"-Experten sind in jeder Cloud und mit jedem Modell einsetzbar, um die Lücke zwischen KI-Fähigkeiten und Unternehmensergebnissen zu schließen.

TEANECK, New Jersey, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Cognizant (Nasdaq: CTSH), ein führender Anbieter von KI-Entwicklungslösungen und Technologiedienstleistungen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich dazu verpflichtet hat, seine „Frontier"-zertifizierte Belegschaft – also die personellen und betrieblichen Ressourcen, die Unternehmen benötigen, um KI-Fähigkeiten in messbare Geschäftsergebnisse umzusetzen – auf 5.000 „Frontier"-zertifizierte Ingenieure und 10.000 „Frontier"-Business-Operators auszubauen.

Die Investitionen von Cognizant in die Personalentwicklung werden bis zum vierten Quartal 2026 die erste Kohorte hervorbringen, die sowohl nach dem „Frontier"-Konzept bewertet als auch einsatzbereit sein wird. Cognizant plant zudem, seine eigene „Frontier"-Talentpipeline durch jährliche Direkteinstellungen von „Frontier"-Talenten an amerikanischen und internationalen Universitäten zu erweitern.

Diese Investition in Humankapital zielt darauf ab, ein dringendes Problem zu lösen, mit dem Unternehmen heute konfrontiert sind: Die meisten Organisationen haben in dieser Generation mehr für KI ausgegeben als für jede andere Technologie, und die meisten können kaum Ergebnisse vorweisen. Cognizant beziffert die Lücke zwischen dem, was KI leisten kann, und dem, was Unternehmen tatsächlich realisieren, auf 4,5 Billionen US-Dollar. Diese Lücke ist kein Rechenproblem. Es handelt sich um ein Problem, das sowohl die Mitarbeiter als auch die Prozesse betrifft, und es lässt sich nicht durch die Bereitstellung weiterer Infrastruktur lösen. Die erforderlichen Investitionen bestehen darin, mehr „Frontier-fähige" Fachkräfte auszubilden und in kundenorientierte Projekte einzusetzen, um den Kunden dabei zu helfen, eine Rendite aus ihren Technologieinvestitionen zu erzielen.