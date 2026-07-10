Comeback bei Plug Power? Nordex wird gefeiert! A.H.T. Syngas Aktie viel zu günstig?!
Die Erwartungen an den Auftragseingang bei Nordex waren hoch. Das Unternehmen hat sie übertroffen. Entsprechend wurde die Aktie von Anlegern und Analysten gestern gefeiert. Das Unternehmen zeigt sich selbstbewusst und die Aktie scheint weiter Luft …
Foto: esg-aktien.de
Die Erwartungen an den Auftragseingang bei Nordex waren hoch. Das Unternehmen hat sie übertroffen. Entsprechend wurde die Aktie von Anlegern und Analysten gestern gefeiert. Das Unternehmen zeigt sich selbstbewusst und die Aktie scheint weiter Luft nach oben zu haben. Viel Luft nach oben hat auch die Aktie von A.H.T. Syngas. Das Kursziel von Analysten liegt jedenfalls deutlich über dem aktuellen Niveau. Die Produkte des Cleantech-Unternehmens passen in die Zeit. Eine Kursrally scheint eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein. Bei Plug Power stellen sich Aktionäre eher die Frage, wann der Abverkauf gestoppt wird. Seit Anfang Juni hat die Aktie deutlich an Wert verloren. Kann ein Auftrag aus Australien für ein Comeback an der Börse sorgen?
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