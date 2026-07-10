Comeback bei Plug Power? Nordex wird gefeiert! A.H.T. Syngas Aktie viel zu günstig?! Die Erwartungen an den Auftragseingang bei Nordex waren hoch. Das Unternehmen hat sie übertroffen. Entsprechend wurde die Aktie von Anlegern und Analysten gestern gefeiert. Das Unternehmen zeigt sich selbstbewusst und die Aktie scheint weiter Luft …



