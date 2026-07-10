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    Raketen im Nahen Osten! Kriegsangst treibt Ölpreise, Xiaomi und BYD kämpfen um Marktanteile - dynaCERT wittert jetzt seine Stunde!

    Die Weltlage ist und bleibt angespannt. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist praktisch Geschichte, vorgestern Nacht griffen amerikanische Streitkräfte erneut rund 90 Ziele im Iran an, Teheran antwortete mit Attacken auf US-Stützpunkte in …

    Raketen im Nahen Osten! Kriegsangst treibt Ölpreise, Xiaomi und BYD kämpfen um Marktanteile - dynaCERT wittert jetzt seine Stunde!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Weltlage ist und bleibt angespannt. Die Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran ist praktisch Geschichte, vorgestern Nacht griffen amerikanische Streitkräfte erneut rund 90 Ziele im Iran an, Teheran antwortete mit Attacken auf US-Stützpunkte in Bahrain und Kuwait. Die Straße von Hormus, eine der wichtigsten Öltransportrouten der Welt, kommt wieder fast zum Erliegen, die Ölpreise ziehen spürbar an. Genau in diesem nervösen Umfeld tobt an den Aktienmärkten ein ganz eigener Machtkampf. Während asiatische Schwergewichte wie Xiaomi und BYD sich in einem gnadenlosen Preiskrieg gegenseitig die Kunden abjagen, richten Anleger den Blick auch auf kleinere Player, die Profiteure vom steigenden Ölpreis sein könnten. So z. B. ein kanadisches Cleantech-Unternehmen, dessen Technologie zur Emissionsreduktion gerade genau den Nerv der Zeit trifft, und bei dem sich charttechnisch spürbar Druck aufbaut. Wir werfen einen Blick auf drei unterschiedliche Werte: BYD, Xiaomi und dynaCERT.

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