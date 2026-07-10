MIMARU startet eine Initiative zur Unterstützung internationaler Reisender in ganz Tokio, damit diese sich bei der Erkundung der Stadt weniger als Besucher und mehr als Teil der Gemeinschaft fühlen

Ein Smartphone-Akku kann während der Navigation durch die Stadt leer werden. Ein plötzlicher Regenschauer kann einen Sightseeing-Tag unterbrechen. Eine Familie könnte sich verlaufen oder Schwierigkeiten haben, eine einfache Bitte zu äußern. Ein Kind muss möglicherweise dringend auf die Toilette. Diese Situationen mögen zwar unbedeutend erscheinen, können jedoch erhebliche Auswirkungen auf das Reiseerlebnis haben, insbesondere für Familien, die mit kleinen Kindern unterwegs sind.

TOKIO, 10. Juli 2026 /PRNewswire/ -- MIMARU, Japans führende Marke für Familien-Apartmentunterkünfte, die von der Cosmos Hotel Management Co., Ltd. betrieben wird, hat eine neue, auf ganz Tokio ausgeweitete Initiative zur Unterstützung von Besuchern ins Leben gerufen, damit sich internationale Reisende bei der Erkundung der Stadt weniger als Besucher und mehr als Teil der Gemeinschaft fühlen. Das Angebot steht Gästen aller MIMARU-Unterkünfte in Tokio zur Verfügung und ermöglicht es Reisenden, tagsüber bei einer anderen MIMARU-Unterkunft in Tokio vorbeizuschauen, um Unterstützung zu erhalten.

Bild 1: https://drive.google.com/file/d/1WBOYvN8Q57rWHsA2Gc5WJjy-nV_7uQT3/view?usp=sharing

„Nachdem wir seit Jahren internationale Reisende willkommen heißen, haben wir gelernt, dass eine Reise nicht nur dadurch unvergesslich wird, wohin die Menschen reisen, sondern auch dadurch, wie sie sich unterwegs fühlen. Wir haben diese Initiative ins Leben gerufen, um unseren Gästen das Gefühl zu geben, nicht nur an ihrem Aufenthaltsort, sondern überall dort, wo sie auf Entdeckungstour gehen, gut betreut zu sein. Schließlich bedeutet die Tatsache, dass man in Japan unterwegs ist, nicht, dass man sich überall wie ein Tourist zurechtfinden muss", sagte Mao Mochizuki, zuständig für internationale Öffentlichkeitsarbeit bei MIMARU.

MIMARU heißt Gäste aus aller Welt willkommen, wobei internationale Reisende mehr als 90 % der Übernachtungen ausmachen. Etwa 90 % der Gäste reisen als Familien, was dem Unternehmen einen einzigartigen Einblick in die Herausforderungen verschafft, denen internationale Besucher bei der Erkundung Japans begegnen.

Im Rahmen der „Visitor Support Initiative" können Gäste tagsüber jede MIMARU-Unterkunft in Tokio aufsuchen, um Unterstützung zu erhalten. Gestützt auf die Erfahrungen der Mitarbeiter aus 39 Ländern und Regionen kann die Unterstützung Wegbeschreibungen, Hilfe bei der Kommunikation mit lokalen Unternehmen oder Dienstleistern, Schutz bei plötzlichen Wetterumschwüngen oder allgemeine Hilfe umfassen.

Bild 2: https://drive.google.com/file/d/1fgjCixxREAtIV-itrPGy9dBETFq0SyqW/view?usp=drive_link

Reisende haben heutzutage Zugang zu Übersetzungs-Apps, Navigationshilfen und KI-gestützten Reisehilfen. Dennoch gibt es nach wie vor viele Situationen, in denen es von Vorteil ist, persönlich mit jemandem zu sprechen.

Durch den täglichen Austausch hat MIMARU einzigartige Einblicke in die Herausforderungen gewonnen, denen internationale Reisende bei der Erkundung Japans begegnen. Durch die Vernetzung seiner Unterkünfte in Tokio über ein gemeinsames Unterstützungsnetzwerk hofft MIMARU, dass sich die Gäste bei der Erkundung der Stadt sicherer fühlen, da sie wissen, dass ihnen bei Bedarf Hilfe in der Nähe zur Verfügung steht.

Bild 3: https://drive.google.com/file/d/1a7pwE794izW6mUHZmCkdNjh9zMTP9lFk/view?usp=drive_link

Weitere Informationen zu MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/

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