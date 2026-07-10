US-Regierung
Technische Gespräche mit Iran laufen weiter
- Washington und Teheran führen technische Gespräche
- US-Militär startete mehrere Angriffswellen gegen Iran
- US-Regierung nennt Verhalten Teherans inakzeptabel
WASHINGTON (dpa-AFX) - Trotz der Angriffe gegen den Iran arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass das Verhalten der iranischen Führung einen Verstoß gegen das Rahmenabkommen "inakzeptablen Ausmaßes" darstelle.
In den vergangenen Tagen hatte das US-Militär mehrere Angriffswellen gegen Ziele im Iran gestartet. Die US-Regierung begründete das mit dem Beschuss von Handelsschiffen, den die USA Teheran zuschreiben. In der Folge meldeten Verbündete der USA am Persischen Golf wie Kuwait und Bahrain feindlichen Beschuss.
US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuletzt mehrfach gedroht und den Sinn weiterer Gespräche öffentlich in Zweifel gezogen./jcf/DP/zb
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Dem Ölpreis signalisiert wohl ewiger Friede im Nahen Osten und Russland.....
Soweit wird die physische Gemengenlage für Rohöl immer schlimmer..