Bahnstrecke Hamburg-Hannover am Abend wieder frei

HAMBURG/HANNOVER (dpa-AFX) - Bahnreisende zwischen Hamburg und Hannover können aufatmen. Die Strecke soll voraussichtlich heute Abend gegen 21 Uhr wieder freigegeben werden, wie ein Bahnsprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Der Nahverkehr werde voraussichtlich ab Samstagmorgen wieder fahren.

Im Zuge der sogenannten Qualitätsoffensive der Deutschen Bahn wurde die gesamte Strecke zwischen beiden Städten für den Zugverkehr gesperrt. Fern- und Güterzüge wurden umgeleitet, im Regionalverkehr gab es ein Ersatzkonzept mit Bussen und einzelnen Zugangeboten auf Teilstrecken.