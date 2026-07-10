Norddeutsche Industrie klagt über Autobahnstaus

HAMBURG/BREMEN (dpa-AFX) - Die norddeutsche Metall- und Elektroindustrie leidet unter Staus - besonders in Bremen und Hamburg. Die Arbeitgeberverbände Nordmetall und AGV Nord haben im Mai ihre Mitglieder zur Verkehrsinfrastruktur in Norddeutschland befragt. Nahezu zwei Drittel der Teilnehmer klagten über Autobahnstaus, wie die Verbände mitteilten.

Mehr als die Hälfte der Befragten kritisierte unzureichenden öffentlichen Nahverkehr. Besonders in den Flächenländern wurde der Vorwurf geäußert. Wenig Kritik gab es am Fährverkehr, an Hafenanlagen und an Tunneln.