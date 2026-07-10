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    Mega-Börsen-Überraschung

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    Wall Street baff: WD-40-Aktie knallt zweistellig nach Top-Zahlen hoch!

    WD-40 hat die Erwartungen der Wall Street bei Umsatz und Gewinn deutlich übertroffen und die Prognose angehoben. Die Aktie sprang nach Börsenschluss um mehr als 15 Prozent. Ein Detail bremst jedoch die Euphorie.

    Mega-Börsen-Überraschung - Wall Street baff: WD-40-Aktie knallt zweistellig nach Top-Zahlen hoch!
    Foto: Michele Eve Sandberg - Sipa USA

    WD-40 klingt nach Garage, quietschender Tür und Werkzeugkasten. Doch an der Börse sorgt der Schmierstoff-Klassiker jetzt für deutlich mehr Fantasie als so mancher Hightech-Wert.

    Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq legte die Aktie zeitweise um bis zu 15,5 Prozent zu. Grund dafür ist, dass WD-40 die Erwartungen der Wall Street im dritten Geschäftsquartal klar übertroffen und die Jahresprognose angehoben hat.

    Der Umsatz sprang im Vergleich zum Vorjahr um 24,3 Prozent auf 195,1 Millionen US-Dollar. Analysten hatten lediglich mit 173 Millionen US-Dollar gerechnet. Auch beim Gewinn je Aktie lieferte WD-40 deutlich mehr als erwartet. Anstelle der prognostizierten 1,57 US-Dollar verdiente das Unternehmen 2,24 US-Dollar je Aktie.

    Besonders eindrucksvoll ist die Entwicklung der Profitabilität. Die operative Marge stieg von 17,4 auf 20,7 Prozent. WD-40 behielt also von jedem Dollar Umsatz mehr als im Vorjahr. Das Unternehmen führte dies auf eine stärkere Nachfrage nach seinem Kerngeschäft mit Sprühschmierstoffen zurück.

    Doch ganz ohne Haken ist die Geschichte nicht. So fiel die Free-Cashflow-Marge von 21,6 auf 15 Prozent. Zwar lag sie damit weiterhin über dem Durchschnitt der letzten zwei Jahre, zeigt aber auch, dass nicht alle Kennzahlen so positiv ausfielen wie Umsatz und Gewinn.

    Auch der Ausblick verdient einen zweiten Blick. In den vergangenen drei Jahren steigerte WD-40 den Umsatz im Schnitt um 8,6 Prozent pro Jahr. Für die kommenden zwölf Monate erwarten Analysten jedoch nur noch ein Wachstum von rund drei Prozent. Das starke Quartal könnte also schwer zu wiederholen sein.

    Für Anleger bleibt die Aktie damit plötzlich spannend. WD-40 ist kein KI-Hype, kein Chipwert und kein Meme-Trade. Doch genau das macht die Reaktion der Börse so bemerkenswert: Ein alter Markenname liefert Zahlen, mit denen die Wall Street nicht gerechnet hat.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die WD-40 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,91 % und einem Kurs von 239,4USD auf Nasdaq (10. Juli 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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