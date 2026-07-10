Wenig verändert erwartet

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Kurserholung im Dax am Donnerstag dürfte sich zum Wochenschluss zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 18 Punkte tiefer auf 25.100 Zähler. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen.

Die Wochenbilanz ist nach dem wieder im Fokus stehenden Iran-Krieg und den damit einhergehenden deutlich gestiegenen Ölpreisen klar negativ, obwohl der Dax am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch von 25.900 Punkten erreicht hatte. Nach zwischenzeitlichem Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten.

Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Derweil berichteten US-Medien, dass Israel die US-Regierung vor einem Mordkomplott der Mullahs gegen US-Präsident Donald Trump gewarnt hat./ag/zb





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