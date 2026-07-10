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    Ein voller Erfolg

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    SK Hynix sammelt mit US-Börsengang 26,5 Milliarden US-Dollar ein

    Mit dem größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens sichert sich SK Hynix 26,5 Milliarden US-Dollar für den Ausbau seines KI-Chipgeschäfts.

    Für Sie zusammengefasst
    Ein voller Erfolg - SK Hynix sammelt mit US-Börsengang 26,5 Milliarden US-Dollar ein
    Foto: Dall-E

    Der südkoreanische Halbleiterhersteller SK Hynix hat mit seiner US-Notierung, durch die Platzierung von 177,9 Millionen American Depositary Receipts (ADRs), insgesamt 26,5 Milliarden US-Dollar eingenommen und realisierte damit den größten US-Börsengang eines ausländischen Unternehmens. Gleichzeitig zählt die Transaktion zu den größten Aktienplatzierungen der Börsengeschichte überhaupt.

    Die ADRs wurden zu 149 US-Dollar je Anteilsschein ausgegeben. Ein ADR entspricht einem Zehntel einer in Seoul gehandelten Stammaktie.

    Die neuen ADRs werden zunächst im sogenannten When-Issued-Handel an der Nasdaq gehandelt. Der reguläre Handel unter dem Börsenkürzel SKHY startet am 13. Juli.

    Anleger zeigen enorme Nachfrage – Emission mehr als siebenfach überzeichnet

    Die Nachfrage institutioneller Investoren fiel außergewöhnlich hoch aus. Nach Angaben aus den Platzierungsunterlagen war das Angebot mehr als siebenfach überzeichnet, wobei sich das gesamte Kaufinteresse auf nahezu 200 Milliarden US-Dollar summierte.

    Fast die Hälfte aller angebotenen ADRs ging an lediglich die zehn größten Investoren. Insgesamt erhielten die 25 größten Orders rund zwei Drittel der gesamten Emission.

    Emission mit Aufschlag statt Rabatt

    Während internationale Börsengänge häufig mit einem Abschlag auf den Heimatmarkt erfolgen, platzierte SK Hynix seine ADRs mit einem Aufschlag von 3 Prozent auf den Schlusskurs der Stammaktien in Seoul beziehungsweise 2,7 Prozent über dem durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen drei Handelstage.

    Milliarden fließen in neue Fabriken und Produktionsanlagen

    Die Erlöse aus der US-Emission sollen vor allem in den weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten fließen.

    Angesichts der weltweit stark steigenden Nachfrage nach KI-Beschleunigern investieren nahezu alle großen Chipunternehmen massiv in neue Fertigungsanlagen. SK Hynix plant mit dem frischen Kapital insbesondere neue Fabriken sowie zusätzliche Produktionsausrüstung, um den anhaltenden Engpässen bei HBM-Speichern entgegenzuwirken.

     

    Bewertungslücke zu Micron soll kleiner werden

    Neben der Kapitalaufnahme verfolgt SK Hynix das Ziel die Bewertungslücke gegenüber US-Konkurrent Micron Technology zu reduzieren. Obwohl SK Hynix laut Counterpoint Research 57 Prozent des weltweiten HBM-Marktes kontrolliert, wird Mircon an der Wall Street weiterhin höher bewertet. Während Micron aktuell mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 6,7 gehandelt wird, liegt SK Hynix bei 5,5.

    Aktie reagiert positiv

    Die Aktien von SK Hynix legte in Seoul zeitweise um 5,4 Prozent zu und notierte zuletzt 3,9 Prozent höher bei 2,27 Millionen Won (1.502,06 US-Dollar). Seit Jahresbeginn hat sich die Aktie über 266 Prozent verteuert.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SK hynix Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,63 % und einem Kurs von 1.410EUR auf Frankfurt (09. Juli 2026, 22:00 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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