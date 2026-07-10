JPMORGAN stuft SALZGITTER AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter mehr als verdoppelt von 31,40 auf 65,00 Euro und die Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er auch bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und sieht den Branchenriesen ArcelorMittal immerhin nicht mehr negativ. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,15 % und einem Kurs von 47,97EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Dominic O'Kane

Analysiertes Unternehmen: SALZGITTER AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 65

Kursziel alt: 31,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

