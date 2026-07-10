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    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

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    Dax behauptet Erholungsgewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax kaum verändert, bei etwa 25.100 Punkten am Freitag
    • Wochenbilanz negativ wegen Iran-Konflikt und Ölpreisen
    • US-Aktien mit Gewinnen, Nasdaq 100 plus 1,62 Prozent
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Dax behauptet Erholungsgewinne
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
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    DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der Vortageserholung im Dax dürfte sich zum Wochenschluss zunächst wenig tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Freitag rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Start 18 Punkte tiefer auf 25.100 Zähler. Die Vorgaben sind durchwachsen angesichts erholter Aktienmärkte in Asien bei andererseits wieder etwas höheren Ölpreisen. Die Wochenbilanz ist nach dem wieder im Fokus stehenden Iran-Krieg und den damit einhergehenden deutlich gestiegenen Ölpreisen klar negativ, obwohl der Dax am Montag zunächst noch ein weiteres Rekordhoch von 25.900 Punkten erreicht hatte. Nach zwischenzeitlichem Rückschlag bis auf 24.830 Punkte konnte er sich aber immerhin etwas fangen und sich wieder über die 21-Tage-Linie retten. Trotz aller Angriffe arbeiten Washington und Teheran laut der US-Regierung weiter an einer diplomatischen Lösung des Konflikts. "Die Vereinigten Staaten setzen sich weiterhin für eine Lösung ein, und die technischen Gespräche laufen weiter", sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur. Derweil berichteten US-Medien, dass Israel die US-Regierung vor einem Mordkomplott der Mullahs gegen US-Präsident Donald Trump gewarnt hat.

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    USA: - GEWINNE - Trotz zunehmender militärischer Auseinandersetzungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag Kursgewinne verzeichnet. Vor allem Papiere der Halbleiterbranche erholten sich nach der jüngsten Schwäche teils kräftig. Davon wurde der technologielastige Nasdaq 100 nach oben getrieben, der um 1,62 Prozent auf 29.727,10 Zähler stieg. Rückenwind erhielten die Aktienbörsen von wieder fallenden Preisen für Energieträger wie Öl und Gas. Der Leitindex Dow Jones Industrial blieb allerdings mit einem Plus von 0,27 Prozent auf 52.487,41 Punkte zurück. Hier bremsten vor allem die Kursverluste der Software-Aktien IBM , Microsoft und Salesforce . Der marktbreite S&P 500 legte um 0,81 Prozent auf 7.543,64 Zähler zu.

    ASIEN: - GEWINNE - Die Börsen Asiens sind am Freitag auf Erholungskurs gegangen. Der japanischen Nikkei 225 stieg im späten Handel um rund eineinhalb Prozent. Hier verwiesen Händler auch auf Äußerungen des japanischen Finanzministers Satsuki Katayama, demzufolge die Regierung Pensionsfonds ermutigen wolle, mehr Geld in heimische Anlagen zu stecken. Der südkoreanische Kospi , der im Zuge von KI-Gewinnmitnahmen jüngst deutlich unter Druck geraten war, legte um gut 4 Prozent zu. Der chinesische CSI-300 gewann ein halbes Prozent zu, während der Hongkonger Hang Seng um 1,9 Prozent vorrückte.

    ^
    DAX 25.118,27 0,89%
    XDAX 25.118,30 0,44%
    EuroSTOXX 50 6.284,27 1,28%
    Stoxx50 5.385,09 0,67%

    DJIA 52.487,41 0,27%
    S&P 500 7.543,64 0,81%
    NASDAQ 100 29.727,10 1,62%
    °

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 125,52 0,08%
    °

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1443 0,12%
    USD/Yen 161,57 -0,50%
    Euro/Yen 184,89 -0,38%
    °

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 63.965 1,23%
    (USD, Bitstamp)
    °

    ROHÖL:

    ^
    Brent 76,51 +0,21 USD WTI 72,26 +0,18 USD °

    /mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,45 % und einem Kurs von 162,5 auf NYSE (10. Juli 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,27 %.

    Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,49 Bil..

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 571,88USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 640,00USD was eine Bandbreite von +32,69 %/+66,51 % bedeutet.





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