JPMORGAN stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Overweight" belassen. Eine Kombination strategischer, längerfristiger Unsicherheiten habe der Aktie einen 30-prozentigen Kursrückgang gegenüber den Höchstständen im März 2025 eingebrockt, schrieb Akhil Dattani in seiner am Freitag vorliegenden Einschätzung. Und es dürfte mehrere Quartale dauern, bis sich die Aussichten verbesserten. Doch für die Anleger werde es zunehmend schwierig, die Bewertung zu ignorieren. Fundamental bleibe die Aktie kurzfristig attraktiv. Dattani traut den Bonnern zu, ihre "beeindruckenden" Gewinnsteigerungsraten (EPS) im prozentual zweistelligen Bereich fortzusetzen./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:33 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Telekom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,14 % und einem Kurs von 25,33EUR auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 07:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Akhil Dattani

Analysiertes Unternehmen: DEUTSCHE TELEKOM AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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