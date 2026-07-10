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    Emirates Telecom verkauft Vodafone-Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

    Für Sie zusammengefasst
    • Emirates Telecom verkauft 3,9 Mrd Vodafone-Aktien
    • Preis 112,5 Pence je Aktie inkl 2 Pence Komponente
    • Niel erhält etwa 16% Kapitalanteile und 17% Stimmrechte
    Emirates Telecom verkauft Vodafone-Beteiligung an Iliad-Eigner Niel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ABU DHABI/LONDON (dpa-AFX) - Der Vodafone -Großaktionär Emirates Telecom verkauft seine Beteiligung am britischen Telekomkonzern an den französischen Milliardär Xavier Niel. Für 112,5 britische Pence je Aktie gehen gut 3,9 Milliarden Papiere an Niels Erwerbsvehikel Vega, wie Emirates Telecom (auch unter e& bekannt) am Freitag in Abu Dhabu mitteilte. Der Preis enthält je Aktie eine Komponente für die Zwischendividende von gut 2 Pence. Am Vortag waren die Vodafone-Aktien bei knapp 98 Pence aus dem Handel gegangen. Niel erhält Zugriff auf gut 16 Prozent der Kapitalanteile und gut 17 Prozent der Stimmrechte an Vodafone. Insgesamt streicht Emirates Telecom umgerechnet 5,95 Milliarden US-Dollar (5,2 Mrd Euro) für den Deal ein. Der Abschluss soll bald erfolgen.

    Niel ist Hauptaktionär des Telekomkonzerns Iliad , der in Frankreich zuletzt in einem Konsortium mit Orange und Bouygues Telecom den Mobilfunk-Rivalen SFR schluckte./men/stk

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

    Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 46,62 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,02 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,63 Mrd..

    Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0464. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,7500GBP. Von den letzten 8 Analysten der Vodafone Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.797,95 % bedeutet.





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