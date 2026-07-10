Emirates Telecom verkauft Vodafone-Beteiligung an Iliad-Eigner Niel

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vodafone Group Aktie

Die Vodafone Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,03 % und einem Kurs von 46,62 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 07:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vodafone Group Aktie um +4,79 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -10,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Vodafone Group bezifferte sich zuletzt auf 27,63 Mrd..

Vodafone Group zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,0464. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 0,7500GBP. Von den letzten 8 Analysten der Vodafone Group Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 0,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 85,00GBP was eine Bandbreite von -100,00 %/+6.797,95 % bedeutet.