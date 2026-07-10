ANALYSE-FLASH
JPMorgan dreht Salzgitter auf 'Overweight' - Kursziel verdoppelt
- JPMorgan verdoppelt Kursziel Salzgitter auf 65,00
- Einstufung Salzgitter von Underweight auf Overweight
- O'Kane erwartet steigende Stahlpreise und Gewinne
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salzgitter mehr als verdoppelt von 31,40 auf 65,00 Euro und die Einstufung der Aktien von "Underweight" auf "Overweight" gedreht. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er auch bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und sieht den Branchenriesen ArcelorMittal immerhin nicht mehr negativ. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie
Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 50,88 auf Lang & Schwarz (10. Juli 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um -1,94 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,10 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -30,16 %/+26,09 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 65,00 Euro
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- Traditionsstandort in Dessau verfügt über eine hohe Kompetenz und Expertise im Stahlbau, Komponentenbau und Blechverarbeitung
- Thyrolf & Uhle stellt Stahlkomponenten für den ballistischen Schutz her und liefert Sicherheitsstahl in den Güten SECURE® 400, 450, 500 und 600
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