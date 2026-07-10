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    Söder

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    Bayern stimmt für Gesundheitsreform

    Für Sie zusammengefasst
    • Söder sagt schwere Zustimmung Bayerns zur Reform
    • Länder setzten Nachbesserungen bei Krankenhäusern durch
    • Söder verteidigt Ende der telefonischen Krankschreibung
    Söder - Bayern stimmt für Gesundheitsreform
    Foto: Siarhei - 356130783

    MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat die Zustimmung des Freistaats im Bundesrat zur Gesundheitsreform der Bundesregierung angekündigt. Er werde "schweren Herzens" zustimmen, sagte Söder im ZDF-"Morgenmagazin". Die Länder hätten im Zuge intensiver Beratungen noch massive Nachbesserungen durchsetzen können, insbesondere für die Krankenhäuser, sagte Söder. "Das Paket ist jetzt unter dem Strich mit Schmerzen zustimmungsfähig."

    Das sogenannte Beitragsstabilisierungsgesetz für die gesetzliche Krankenversicherung soll heute sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat zur Abstimmung gestellt werden. Offen ist noch, ob das Paket zur abschließenden Beratung auf die Tagesordnung der Länderkammer kommt. Der Bundestag müsste einen Antrag auf Fristverkürzung stellen, ob die Länder dem zustimmen, ist unklar.

    Söder verteidigte die von der Koalition ebenfalls geplante Abschaffung der telefonischen Krankschreibung und die Verpflichtung zur ärztlichen Krankschreibung bereits am ersten Krankheitstag. Die telefonische Krankschreibung sei als Sonderregelung zur Entlastung der Arztpraxen in der Corona-Pandemie eingeführt worden. Es habe Missbrauchsfälle gegeben, etwa an Brückentagen. Zur Befürchtung der Hausärzte, ihre Praxen könnten überlastet werden, sagte Söder: "Es hat vorher funktioniert, es wird jetzt auch funktionieren."/dm/DP/mis






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