Kurze Konsolidierung und weiter hoch

Aus technischer Sicht wäre es durchaus normal, wenn die Aktie im Zuge dieser Konsolidierung noch einmal bis in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50 und EMA 200 um 335,00 Euro zurückfällt. Anschließend könnte der nächste Aufwärtsschub folgen. Das erste übergeordnete Kursziel liegt im Bereich des Widerstands aus Ende 2025 bei 395,80 Euro.

Im Mittelpunkt steht dabei eine sogenannte Cup-&-Handle-Formation, auch als Tassen-Henkel-Formation bekannt. Sie gilt unter Charttechnikern als mögliches Signal für eine Fortsetzung eines Aufwärtstrends. Zunächst bildet der Kurs einen rund verlaufenden Boden – die „Tasse“ –, anschließend folgt eine kürzere Konsolidierung, der sogenannte „Henkel“. Genau in dieser letzten Phase befindet sich die MTU-Aktie derzeit.

Sollte dieser Widerstand überwunden werden, wäre die Aufwärtsbewegung aus charttechnischer Sicht noch nicht zwingend beendet. Rechnerisch ergibt sich sogar weiteres Potenzial bis 464,80 Euro, was eine attraktive Renditechance eröffnen würde.

Auf der Unterseite bleibt die Marke von 318,70 Euro entscheidend. Fällt die Aktie darunter, müsste mit einem erneuten Test der Jahrestiefs bei 265,20 Euro gerechnet werden. Ein solcher Rückgang würde das mittelfristige Chartbild deutlich verschlechtern und das Risiko weiterer Kursverluste erhöhen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Buy-Limit-Order : 335,00 Euro

Kursziele : 382,50 und 395,80 Euro

Renditechance via DN2Y78 : 100 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 4 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

MTU Aero Engines AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN2Y78 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 4,17 - 4,41 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 322,7096 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 322,7096 Euro akt. Kurs Basiswert: 362,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 395,80 Euro Hebel: 8,20 Kurschance: + 100 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN2T2R Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,37 - 4,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 407,9881 Euro Basiswert: MTU Aero Engines AG KO-Schwelle: 407,9881 Euro akt. Kurs Basiswert: 362,00 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,90 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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