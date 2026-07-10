Die Spannung steigt

Gelingt dieser Ausbruch, könnte die Aktie zunächst bis an den 200-Wochen-Durchschnitt bei 36,43 Euro steigen. Anschließend rückt das übergeordnete Kursziel von 42,50 Euro in den Fokus. Erste kleinere Positionen können bereits ab 28,55 Euro aufgebaut werden.

Auch der Blick auf den Wochenchart spricht für eine mögliche Trendwende. Nach dem langjährigen Abwärtstrend, der seit November 2021 das Kursgeschehen bestimmte, hat sich ein vielversprechendes charttechnisches Bild entwickelt, das kurz vor seiner Bestätigung stehen könnte. Damit die Aktie kurzfristig und mittelfristig weiteres Potenzial bis 42,50 Euro entfalten kann, muss sie zunächst den wichtigen Widerstandsbereich bei 30,00 Euro auf Wochenschlusskursbasis überwinden.

Auf der Unterseite sollten Anleger die Unterstützung bei 24,20 Euro im Blick behalten. Fällt die Aktie darunter, würde sich das Chartbild deutlich verschlechtern. In diesem Fall könnte der Kurs bis auf die Tiefstände vom November bei 15,30 Euro zurückfallen.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 30,00 Euro

Kursziele : 36,43 und 42,50 Euro

Renditechance via DN1KMB : 300 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Puma SE (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN1KMB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,87 - 4,07 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 24,0744 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 24,0744 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,12 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 42,50 Euro Hebel: 6,87 Kurschance: + 300 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN0TMD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 4,55 - 4,75 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 32,3217 Euro Basiswert: Puma SE KO-Schwelle: 32,3217 Euro akt. Kurs Basiswert: 28,12 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,85 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.