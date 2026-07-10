Almonty Industries, Sumco & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
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🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Forum
|News
|🥇
|Grit Metals
|📰
|🥈
|Xiaomi
|💬
|📰
|🥉
|BYD
|💬
|📰
|SalesCloser Technologies
|📰
|First Graphene
|💬
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|Sivers Semiconductors
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💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
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|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Forum
|News
|🥇
|Almonty Industries
|84
|💬
|📰
|🥈
|Lang & Schwarz
|62
|💬
|📰
|🥉
|Rheinmetall
|40
|💬
|📰
|Borussia Dortmund
|34
|💬
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|SAP
|29
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|Micron Technology
|22
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🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Forum
|News
|🥇
|Sumco
|+14,50 %
|💬
|📰
|🥈
|CK Hutchison Holdings
|+7,16 %
|💬
|📰
|🥉
|Samsung SDI JH
|+5,76 %
|💬
|📰
|🟥
|Fast Retailing
|-8,29 %
|📰
|🟥
|MPH Health Care
|-11,64 %
|💬
|📰
|🟥
|MiniMax Group
|-16,67 %
|📰
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Grit Metals
Wochenperformance: -2,20 %
Wochenperformance: -2,20 %
Platz 1
Xiaomi
Wochenperformance: +13,29 %
Wochenperformance: +13,29 %
Platz 2
BYD
Wochenperformance: +4,29 %
Wochenperformance: +4,29 %
Platz 3
SalesCloser Technologies
Wochenperformance: +1,46 %
Wochenperformance: +1,46 %
Platz 4
First Graphene
Wochenperformance: +12,24 %
Wochenperformance: +12,24 %
Platz 5
Sivers Semiconductors
Wochenperformance: -11,59 %
Wochenperformance: -11,59 %
Platz 6
Almonty Industries
Wochenperformance: -7,50 %
Wochenperformance: -7,50 %
Platz 7
Lang & Schwarz
Wochenperformance: -29,07 %
Wochenperformance: -29,07 %
Platz 8
Rheinmetall
Wochenperformance: -8,80 %
Wochenperformance: -8,80 %
Platz 9
Borussia Dortmund
Wochenperformance: -0,17 %
Wochenperformance: -0,17 %
Platz 10
SAP
Wochenperformance: -3,12 %
Wochenperformance: -3,12 %
Platz 11
Micron Technology
Wochenperformance: -4,08 %
Wochenperformance: -4,08 %
Platz 12
Sumco
Wochenperformance: +6,46 %
Wochenperformance: +6,46 %
Platz 13
CK Hutchison Holdings
Wochenperformance: +5,87 %
Wochenperformance: +5,87 %
Platz 14
Samsung SDI JH
Wochenperformance: -8,08 %
Wochenperformance: -8,08 %
Platz 15
Fast Retailing
Wochenperformance: -6,15 %
Wochenperformance: -6,15 %
Platz 16
MPH Health Care
Wochenperformance: -16,21 %
Wochenperformance: -16,21 %
Platz 17
MiniMax Group
Wochenperformance: -26,89 %
Wochenperformance: -26,89 %
Platz 18
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