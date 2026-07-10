🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLumentum Holdings AktievorwärtsNachrichten zu Lumentum Holdings

    Im Fokus

    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Lumentum Holdings mit Rücksetzer – interessant für den Juli 2026?

    Lumentum Holdings gab im Monatsvergleich nach. Anleger blicken auf den Juli, um mögliche Erholungssignale zu erkennen.

    Im Fokus - Lumentum Holdings mit Rücksetzer – interessant für den Juli 2026?
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    Lumentum Holdings zeigte im Vormonat (Juni 2026) eine schwächere Entwicklung und rutschte spürbar zurück. Das Marktumfeld spielte dabei eine Rolle.

    Relevante Markt- und Unternehmensfaktoren

    Lumentum Holdings gehört zu den etablierten Large Caps und verbindet Stabilität mit moderatem Wachstumspotenzial.
    Die Unternehmensgröße ermöglicht eine solide Marktposition, ohne die Flexibilität vollständig einzuschränken.
    Lumentum Holdings bewegt sich in einem Umfeld, das sowohl institutionelle Anleger als auch langfristig orientierte Investoren anspricht.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Lumentum Holdings!
    Short
    829,71€
    Basispreis
    6,75
    Ask
    × 12,95
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    671,76€
    Basispreis
    9,66
    Ask
    × 6,39
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Lumentum Holdings bewegt sich in der Branche Elektrogeräte, die ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Stabilität und Konjunkturabhängigkeit aufweist. Die Entwicklung hängt sowohl von gesamtwirtschaftlichen Trends als auch von unternehmensspezifischen Faktoren ab. Das Umfeld bietet Chancen, bleibt aber anfällig für wirtschaftliche Schwankungen. Die Branche gilt als weder klar defensiv noch stark zyklisch positioniert. Für Anleger ergibt sich ein gemischtes Chancen-Risiko-Profil.

    Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

    Lumentum Holdings wird mit einem KGV von 38,56 auf einem ambitionierten Bewertungsniveau gehandelt. In der Aktie ist damit bereits viel Zuversicht eingepreist. Enttäuschungen bei Wachstum oder Marge könnten an einem solchen Bewertungsniveau sensibler aufgenommen werden. Der Markt unterstellt dem Unternehmen eine starke weitere Entwicklung. Die hohe Bewertung erhöht die Bedeutung neuer positiver Impulse.

    Lumentum Holdings

    -2,57 %
    +7,39 %
    -2,88 %
    -15,01 %
    +789,92 %
    +1.311,67 %
    +902,92 %
    +2.971,28 %
    +3.322,03 %
    ISIN:US55024U1097WKN:A14WK0
    Lumentum Holdings direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Lumentum Holdings Aktie im Juli 2026 ein Kauf?

    Lumentum Holdings ist ein führender Anbieter von optischen und photonischen Produkten, die in Kommunikation, Industrie und Konsumgütern eingesetzt werden. Hauptprodukte sind optische Transceiver und Laserdioden. Wichtige Konkurrenten sind Finisar und II-VI. Das Unternehmen punktet mit innovativer 3D-Sensortechnologie.

    Ob die Lumentum Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Im Fokus Lumentum Holdings mit Rücksetzer – interessant für den Juli 2026? Lumentum Holdings gab im Monatsvergleich nach. Anleger blicken auf den Juli, um mögliche Erholungssignale zu erkennen.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     