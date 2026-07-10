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    Goldpreis

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    Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.116,25 USD

    Kaum Bewegung: Gold pendelt um 4.116,25 USD.

    Goldpreis - Ruhiger Handel Gold notiert bei 4.116,25 USD
    Foto:
    Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.116,25USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,28 %
    1 Monat -1,62 %
    3 Monate -13,39 %
    1 Jahr +24,12 %

    Angenommen, Sie hätten vor 3 Jahren 1.000USD in Gold gesteckt. Damals lag der Kurs bei 1.917,84USD. Heute steht er bei 4.116,25USD. Das Investment wäre auf 2.146,29USD gewachsen – eine Steigerung von +114,63 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich aktuell ein bullisches Gold-Sentiment: Minenaktien wie Agnico Eagle, FNV und Royal Gold gelten als Kaufkurse; OceanaGold wird wegen Übernahmechancen interessant. Technische Signale (inverse Schulter-Kopf-Schulter, Dreiecke) deuten auf Aufwärtsbewegung; fundamental unterstützen Zentralbanken, die Goldanteile erhöhen wollen. In den letzten 14 Tagen wurden Tiefs diskutiert, konkrete Prozentzahlen fehlen.

    Zur Gold Diskussion

    Informationen zu Gold

    Als knappes Edelmetall ist Gold stark von globalen Makrofaktoren geprägt. Es dient sowohl als Krisenwährung als auch als Anlage zur Wertsteigerung. Der Goldpreis unterliegt Schwankungen durch Zinsen, Konjunkturdaten und geopolitische Spannungen. Neben Anlegern sind Zentralbanken wichtige Käufer auf dem Weltmarkt.

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    ETCs auf Gold

    ETF Strategie Replikation Hebel TER Letzter Kurs Perf. %
    Gold Bullion Securities
    		Long Vollständig 1 0,40 328,70EUR +0,80 %
    XETRA Gold
    		Long Vollständig 1 0,36 115,81EUR -0,01 %
    db Physical Gold ETC Euro Hedged
    		Long Vollständig 1 0,59 232,04EUR +0,94 %
    Xtrackers Physical Silver EUR Hedged ETC
    		Long Vollständig 1 0,75 305,80EUR +2,29 %
    Platin Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,75 82,92EUR +1,58 %
    Silber Index Zertifikat Open-End (DBETC)
    		Long Vollständig 1 0,45 487,94EUR +2,24 %
    Xtrackers Physical Gold ETC (EUR) der DB ETC plc
    		Long Vollständig 1 0,29 345,06EUR +0,96 %
    Gold Index Zertifikat Open-End (iShares plc)
    		Long Vollständig 1 0,25 69,66EUR -0,24 %
    EUWAX Gold
    		Long 1 0,00 115,90EUR +0,70 %
    WisdomTree Copper 1x Daily Short
    		Short Sampling 1 0,98 9,084EUR -1,88 %

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    -0,29 %
    -1,28 %
    -1,62 %
    -13,39 %
    +24,12 %
    +114,63 %
    +128,40 %
    +204,61 %
    +930,48 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0




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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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