Silberpreis
Silber legt zu +0,45 % auf 60,25 USD
Leichte Zugewinne im Silberhandel: Kurs +0,45 % auf 60,25 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-3,83 %
|1 Monat
|-6,39 %
|3 Monate
|-21,08 %
|1 Jahr
|+65,11 %
Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 20,34770USD. Heute, bei 60,25USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.960,85USD geworden – ein Plus von +196,09 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: fundamentale Hinweise auf Angebotsknappheit (Chinas Goldimporte, Sprott) treffen auf charttechnische Marken. Widerstand ca. 64 USD, Ziel ca. 70 USD; Unterstützung ca. 55–52 USD. Langfristig wird der physische Bestand betont. Keine konkrete 14‑Tage-Delta-Angabe; Fokus auf Markt- und Chartsignale.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Silber zählt zu den vielseitigsten Edelmetallen der Welt. Es dient als Wertspeicher und wichtiger Industriestoff – etwa in Elektronik, Solarzellen und Medizintechnik. Der Preis reagiert sensibel auf Konjunktur, Inflation und Rohstoffnachfrage.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|328,70EUR
|+0,80 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|115,75EUR
|-0,06 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|232,04EUR
|+0,94 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|305,80EUR
|+2,29 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|82,92EUR
|+1,58 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|487,94EUR
|+2,24 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|345,06EUR
|+0,96 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|69,66EUR
|-0,24 %
|Long
|1
|0,00
|115,90EUR
|+0,70 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|9,084EUR
|-1,88 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.