Silber legt zu +0,45 % auf 60,25 USD

+0,45 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,83 % 1 Monat -6,39 % 3 Monate -21,08 % 1 Jahr +65,11 %

Der Markt bleibt freundlich: Silber klettert umund steht bei 60,25. Damit bestätigt sich die stabile Nachfrage.

Ein Rückblick: Wer vor 10 Jahren 1.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 20,34770USD. Heute, bei 60,25USD, wäre daraus ein Vermögen von 2.960,85USD geworden – ein Plus von +196,09 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Im wallstreetONLINE-Forum ist Silber-Sentiment gemischt: fundamentale Hinweise auf Angebotsknappheit (Chinas Goldimporte, Sprott) treffen auf charttechnische Marken. Widerstand ca. 64 USD, Ziel ca. 70 USD; Unterstützung ca. 55–52 USD. Langfristig wird der physische Bestand betont. Keine konkrete 14‑Tage-Delta-Angabe; Fokus auf Markt- und Chartsignale.