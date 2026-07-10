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    ANALYSE-FLASH

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    Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Volkswagen auf Buy mit Kursziel 120
    • Vorstandsvorlage enthält kaum neue Informationen
    • Keine Hinweise auf Einigung zu Werksschließungen
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 120 Euro
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Volkswagen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der vom Vorstand dem Aufsichtsrat vorgestellte Restrukturierungsplan habe wenig neue Informationen enthalten, urteilte Philippe Houchois in seiner Einschätzung vom Donnerstag. Es gebe keine Hinweise für Fortschritte für eine Vereinbarung von möglichen Werksschließungen, die auf fünf Jahre angelegte Investitionsplanung oder einen weiteren Abbau von bis zu 100.000 Stellen./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 17:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 71,88 auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:05 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -2,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -18,25 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 14,78 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 110,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 131,00EUR was eine Bandbreite von +25,21 %/+82,25 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 120 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 120,00, was eine Steigerung von +66,94% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Zukunft der VW Vz: Sorge um Profitabilität wegen hoher Personal- und Strukturkosten, fehlende Restrukturierungsfähigkeit, mögliche Gewinnwarnung und drohenden Kurseinbruch (mehrfach Ziel ~50€). Es wird über Übernahmen durch chinesische Käufer, Werksverkäufe, Abfindungslasten, Verschuldung sowie Risiken durch Shortseller und Anlegerverkäufe diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

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    dpa-AFX
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