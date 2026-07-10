ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt ArcelorMittal auf 'Neutral' - Ziel 57 Euro
- JPMorgan hebt Kursziel ArcelorMittal auf 57 Euro
- Aktien von Underweight auf Neutral hochgestuft
- Analyst erwartet steigende Stahlpreise und Gewinne
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 45 auf 57 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Analyst Dominic O'Kane wird optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung, schrieb er am Donnerstag. Neben Salzgitter macht er bei Voestalpine-Aktien eine Kehrtwende und empfiehlt sie nun nach bislang skeptischer Einschätzung. Er setzt dabei auf ihr höheres Kurspotenzial als bei ArcelorMittal. O'Kane geht im zweiten Halbjahr von steigenden Stahlpreisen in Europa aus. Die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen. In der Berichtssaison zum zweiten Quartal rechnet er derweil noch nicht mit positiven Überraschungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ArcelorMittal Aktie
Die ArcelorMittal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,60 % und einem Kurs von 56,00 auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ArcelorMittal Aktie um +0,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,42 %.
Die Marktkapitalisierung von ArcelorMittal bezifferte sich zuletzt auf 43,18 Mrd..
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 57,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 45,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -19,64 %/+16,07 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 57 Euro