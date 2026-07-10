DAX sucht noch seine Richtung – Wochenende voll geopolitischer Unsicherheit

Auch in China ist ein erkennbarer Paradigmenwechsel im Gang. Wurden die Aktien aus dem Reich der Mitte in den vergangenen Wochen weniger gesucht, stehen diese jetzt wieder im Kaufinteresse vieler Investoren. Im Vergleich zu den Unternehmen aus Japan und Südkorea werden die chinesischen Technologiewerte teilweise mit erheblichen Abschlägen gehandelt.

In Asien konnten die üblichen Verdächtigen wie Samsung Electronics und SK Hynix zulegen und verhalfen den technologielastigen Aktienindizes aus Japan und Südkorea zu Pluszeichen zum Wochenschluss.

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Gegen diese positiven Entwicklungen steht die Eskalation im Irankrieg. Der Iran greift jetzt wie angekündigt die Militärbasen in den Nachbarstaaten an. Damit dürfte sich das bevorstehende Wochenende erneut als Bewährungsprobe für die Börse erweisen. Die USA hatten zwar angekündigt, dass ihre militärischen Aktionen nur wenige Tage bis Wochen andauern würden, doch das hängt entscheidend von der Gegenwehr des Iran und den Entwicklungen im Nahen Osten ab.

Nach Aussagen von einigen Diplomaten würden zwischen den Kriegsparteien weiterhin „technische Gespräche“ geführt. Daher verhalten sich die Investoren am Aktienmarkt derzeit noch besonnen. Die Energiepreise spiegeln dies ebenfalls durch eine höhere Volatilität wider, und so pendelt die Ölsorte Brent Crude zwischen 72 und 78 US-Dollar.

Die heutige Tagesagenda ist stark ausgedünnt, sodass sich der DAX in engen Kursbahnen bei ausgedünntem Handelsvolumen bewegen dürfte. Vor dem Wochenende sollten die geopolitischen Entwicklungen maßgeblich den Handel bestimmen.

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