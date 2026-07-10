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    Bayer sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal

    Für Sie zusammengefasst
    • Bayer erhält 3,0 Milliarden Euro durch Apollo-Deal
    • Bayer behält Mehrheitsanteil und operative Führung
    • 7,25 Mrd USD Vergleich und Supreme Court Urteil
    Bayer sichert sich 3 Milliarden Euro durch Pharma-Deal
    Foto: Jörg Carstensen - dpa

    Leverkusen (dpa-AFX) - Der durch US-Glyphosatklagen von hohen Schulden belastete Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer verschafft sich durch einen Milliardendeal mit der Beteiligungsgesellschaft Apollo mehr finanziellen Spielraum. Apollo erhalte eine Minderheitsbeteiligung an einer neuen Gesellschaft, in die Bayer sein Geschäft mit reversiblen Langzeit-Kontrazeptiva (LARC) einbringe, teilte der Dax -Konzern am Freitag mit. Dadurch sichert sich Bayer den Angaben zufolge 3,0 Milliarden Euro Eigenkapital.

    Bayer behält die Anteilsmehrheit an der Gesellschaft sowie die vollständige operative Kontrolle über das LARC-Geschäft (Verhüttungsmittel), das Teil des Kerngeschäfts der Pharmasparte bleibt. Der Abschluss der Transaktion werde für das dritte Quartal 2026 erwartet.

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    Bayer ist in den USA seit Jahren mit einer milliardenteuren Klagewelle wegen angeblicher Krebsrisiken seiner glyphosathaltigen Unkrautvernichter konfrontiert. Allerdings schloss das Unternehmen im Februar einen Sammelvergleich über 7,25 Milliarden US-Dollar (knapp 6,4 Mrd Euro) zur Beilegung der Rechtsstreitigkeiten, der bereits vorläufig genehmigt wurde. Die Anhörung für eine endgültige Genehmigung soll am 19. August stattfinden.

    Zudem hatte Bayer erst jüngst einen wichtigen Erfolg vor dem Obersten Gericht in den USA erzielt. Dem Urteil des US Supreme Court zufolge kann Bayer nicht wegen fehlender Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern verklagt werden. Tausenden Klagen im Zusammenhang mit Roundup dürfte damit die Grundlage entzogen werden. Bayer verneint ein Krebsrisiko von Roundup./mis/stk

    Bayer

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Bayer Aktie

    Die Bayer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,75 % und einem Kurs von 51,08 auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:18 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Bayer Aktie um -5,05 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +42,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von Bayer bezifferte sich zuletzt auf 50,48 Mrd..

    Bayer zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,2800 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,75EUR. Von den letzten 4 Analysten der Bayer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 62,00EUR was eine Bandbreite von -3,51 %/+19,64 % bedeutet.





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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Folgen des SCOTUS‑Urteils für die Roundup‑Klagen: Bayer will das bundesweite MDL auflösen, viele sehen dadurch den Rechtsüberhang und Schadensrisiken deutlich reduziert (Preemption von „failure to warn“, Design‑Claims schwerer). Diskussionen drehen sich um Richter Chhabria, Vergleichsoptionen bzw. Ruveon/Texas‑2‑Step und Auswirkungen auf Aktie (Entspannung, aber Warnung vor Restklagen). Technisch wird ein Rücksetzer bis ~49,50 € (200‑Tage) bzw. tiefer nicht ausgeschlossen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Bayer eingestellt.

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    dpa-AFX
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