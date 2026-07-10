JEFFERIES stuft Befesa auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Befesa mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Recyclingspezialist. Die Experten weisen vor allem auf künftig massiv steigende Barmittelzuflüsse nach dem Auslaufen von Investitionsprogrammen hin./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 31,35EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 07:40 Uhr) gehandelt.





Schreibe Deinen Kommentar