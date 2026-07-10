JEFFERIES stuft Auto1 auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Auto1 mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Martin Comtesse stellte am Donnerstag die Jefferies-Favoriten aus dem europäischen MidCap-Segment vor, also den Unternehmen mit weniger als 10 Milliarden Euro Marktwert. Dazu zählt auch der Gebrauchtwagenhändler. Die Experten heben hier vor allem das Ergebnispotenzial aus dem Finanzierungsgeschäft hervor./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 11:44 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2026 / 19:00 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,48 % und einem Kurs von 24,66EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.





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