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    Hürde geknackt

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    Bitcoin und XRP legen zu und durchbrechen wichtige Kursmarken

    Bitcoin steigt über 64.000 US-Dollar und auch XRP überwindet zum Wochenschluss die 1,10 US-Dollar. Ist jetzt der Weg nach oben frei?

    Für Sie zusammengefasst
    Hürde geknackt - Bitcoin und XRP legen zu und durchbrechen wichtige Kursmarken
    Foto: Dall-E

    Der Kryptomarkt startete mit deutlichen Kursgewinnen in den Freitag. Bitcoin überschritt die Marke von 64.000 US-Dollar und notierte zuletzt bei 64.110 US-Dollar, was einem Tagesplus von 2,96 Prozent entspricht. Auch XRP setzt seine Aufwärtsbewegung fort und kletterte über die Marke von 1,10 US-Dollar, nachdem der Kurs um 1,45 Prozent zulegen konnte (Stand: 7:30 Uhr MESZ).

    Ethereum folgte dem positiven Markttrend und stieg um 2 Prozent auf 1.772 US-Dollar. Die Erholung beschränkt sich jedoch dabei nicht auf einzelne Kryptowährungen: 91 der 100 größten Kryptowährungen handelten Freitagfrüh im Plus. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes erhöhte sich um 1,9 Prozent auf 2,19 Billionen US-Dollar und markierte damit den stärksten Handelstag der laufenden Woche.

    Makro statt Krypto: Globale Börsen liefern Rückenwind

    Auslöser für den Aufschwung sind makroökonomische Faktoren. Die Aktienmärkte in Asien präsentierten sich deutlich fester. Der MSCI Asia Pacific Index gewann 1,4 Prozent, nachdem Anleger verstärkt in Halbleiterwerte zurückkehrten. Optimismus rund um die anhaltend hohe Nachfrage nach Anwendungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz stützte insbesondere Technologieaktien.

    Der südkoreanische Leitindex Kospi sprang um 4 Prozent nach oben. Zu den größten Gewinnern zählte Speicherchip-Hersteller SK hynix, nachdem das Unternehmen American Depositary Shares im Volumen von 26,5 Milliarden US-Dollar platzieren konnte.

    Starker Yen und schwächerer US-Dollar unterstützt Bitcoin

    Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Kryptomarkt durch Entwicklungen am Devisenmarkt. Der japanische Yen legte gegenüber dem US-Dollar um 0,6 Prozent zu und stieg zeitweise auf 161,55 Yen je US-Dollar, nachdem Japans Finanzministerin Satsuki Katayama erklärt hatte, dass die Regierung Pensionsfonds zu höheren Investitionen in heimische Vermögenswerte bewegen wolle. Gleichzeitig gingen die Renditen langlaufender japanischer Staatsanleihen zurück.

    Auch der US-Dollar setzte seine Schwächephase fort. Der Bloomberg Dollar Spot Index steuert auf den dritten Wochenverlust in Folge zu.

     

    Hebelpositionen beschleunigen Erholung

    Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurde die Geschwindigkeit der jüngsten Erholung maßgeblich durch den Terminmarkt beeinflusst. Viele Händler hatten ihre gehebelten Positionen nach politischen Schlagzeilen kurzfristig reduziert und bauten diese innerhalb weniger Stunden wieder auf. Dieser schnelle Positionswechsel verstärkte die Aufwärtsbewegung erheblich.

    Bitcoin trotzt geopolitischen Belastungen

    Bitcoin konnte in dieser Woche mehrere Belastungsfaktoren absorbieren, darunter steigende Ölpreise, einen weltweiten Ausverkauf an den Anleihemärkten, neue Zinsspekulationen in den USA sowie zwei Runden amerikanischer Militärschläge gegen den Iran.

    Clarity Act: Hoffnung auf neuen Gesetzesentwurf

    Parallel dazu richtet sich der Blick der Kryptobranche auf den Clarity ACT. Laut CoinDesk könnte bereits in der kommenden Woche ein neuer Entwurf des Digital Asset Market Clarity Act vorgestellt werden, über den der Senat noch im Laufe des Monats abstimmen könnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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