Nasdaq 100 vor Ausbruch? Millionen-Trade stellt Wall Street vor Rätsel!

Die Wette fällt in eine entscheidende Marktphase. Trotz der jüngsten Schwankungen bewegt sich der Nasdaq 100 seit dem 14. Mai praktisch seitwärts. Sein jüngstes Hoch markierte der Index am 3. Juni. Auch der S&P 500 bewegt sich seit Anfang Mai in einer Spanne von rund 200 Punkten.

Ein Optionsgeschäft über 24 Millionen US-Dollar hat die Aufmerksamkeit der Tech-Bullen auf sich gezogen. Ein Händler setzte am Donnerstag mithilfe einer dreiteiligen Call-Strategie darauf, dass der Nasdaq 100 bis Ende Juli ein neues Allzeithoch erreicht. Laut CNBC war dies der größte Einzeltrade im Invesco QQQ Trust ETF und der drittgrößte Optionshandel des gesamten Tages.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der wichtigste Teil der Position wurde etwa 90 Minuten nach Handelsbeginn eröffnet. Der Händler kaufte 28.000 Kaufoptionen mit einem Basispreis von 736 US-Dollar und einer Laufzeit bis zum 31. Juli. Dafür zahlte er 30 Millionen US-Dollar. Gleichzeitig verkaufte er einen Call-Spread mit Basispreisen von 730 und 740 US-Dollar für sechs Millionen US-Dollar. Dadurch sank der Einsatz auf netto 24 Millionen US-Dollar.

Der Preis dafür ist hoch: Laut CNBC steigt die Gewinnschwelle beim QQQ auf etwa 750 US-Dollar. Das sind weniger als zwei US-Dollar über dem Hoch von Anfang Juni. Scott Bauer, der Chef der Prosper Trading Academy, warnt deshalb: Ohne eine Gegenposition müsse der QQQ regelrecht nach oben explodieren. Ein langsamer Anstieg würde dem Händler kaum helfen.

Allerdings gibt es einen Haken. Zum Zeitpunkt der Ausführung entsprach das offene Interesse bei den 736er-Calls exakt dem Handelsvolumen. Der Anleger könnte daher zuvor verkaufte Optionen zurückgekauft haben. Das wäre weniger aggressiv, würde aber weiterhin eine neutrale bis positive Sicht auf den Nasdaq 100 signalisieren.

Von dem insgesamt 1,6 Milliarden US-Dollar schweren QQQ-Optionsvolumen am Donnerstag entfielen 944 Millionen US-Dollar auf Calls. Gekaufte und verkaufte Kontrakte hielten sich jedoch nahezu die Waage. Der Mega-Trade bleibt somit ein starkes Signal, stellt jedoch noch keinen Beweis für die nächste Tech-Rallye dar.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





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