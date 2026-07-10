BERENBERG stuft Sartorius Vorzuege auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Sartorius von 250 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Schätzungen für die anstehenden Quartalszahlen und das Jahr lägen über dem Konsens, schrieb Harry Gillis in seinem Ausblick vom Donnerstagnachmittag. Am Markt werde diskutiert, ob der Labor- und Pharmazulieferer bereits mit dem Quartalsbericht oder erst später den Ausblick anheben könnte./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 232,3EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Harry Gillis

Analysiertes Unternehmen: Sartorius Vorzuege

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 270

Kursziel alt: 250

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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