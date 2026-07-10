🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSCHOTT Pharma AktievorwärtsNachrichten zu SCHOTT Pharma
    9 Aufrufe 9 0 Kommentare 0 Kommentare

    BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

    BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERENBERG
    Analyst: Christian Ehmann
    Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 24
    Kursziel alt: 22
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy' Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     