BERENBERG stuft Schott Pharma auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Schott Pharma von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starken vorläufigen Quartalszahlen und der angehobene Ausblick untermauerten die zunehmende Wachstumsdynamik des Pharmazulieferers, schrieb Christian Ehmann am Donnerstagnachmittag. Er erhöhte seine Schätzungen. Zudem begründete er das neue Kursziel mit der gestiegenen Branchenbewertung. Schott Pharma bleibe einer der Top-Branchenwerte mit einer günstigen Bewertung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 19,88EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:36 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Christian Ehmann

Analysiertes Unternehmen: Schott Pharma

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 22

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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