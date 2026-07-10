BERENBERG stuft Siemens Healthineers auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 54 auf 39 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Bei den Faktoren, die dem Medizintechnikkonzern in den vergangenen Jahren sinkende Gewinnerwartungen und eine unterdurchschnittliche Kursentwicklung eingebrockt hätten, sei kaum Besserung in Sicht, begründete Sam England am Donnerstagnachmittag seine Neubewertung. Er verwies auf Wechselkursentwicklungen, Zölle, die Inflation und den schwachen chinesischen Markt. Dazu kämen für die kommenden 12 Monate und darüber hinaus die Unsicherheiten durch weitere Anteilsverkäufe von Siemens sowie die schwache Entwicklung der Diagnostiksparte./gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,22 % und einem Kurs von 33,97EUR auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Sam England

Analysiertes Unternehmen: Siemens Healthineers

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 39

Kursziel alt: 54

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



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