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    AKTIEN IM FOKUS

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    Salzgitter und Voestalpine vorbörslich stark nach Hochstufungen

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Salzgitter und Voestalpine hoch
    • Kursprung Salzgitter 7,3 Prozent auf Tradegate
    • JPMorgan verdoppelt Ziel für Salzgitter auf 65,00
    AKTIEN IM FOKUS - Salzgitter und Voestalpine vorbörslich stark nach Hochstufungen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Salzgitter und Voestalpine haben am Freitag im vorbörslichen Geschäft mit Kurssprüngen auf Empfehlungen der US-Bank JPMorgan reagiert. Auf der Handelsplattform Tradegate schnellten die Papiere des deutschen Stahlkonzerns im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs vom Vortag zuletzt um 7,3 Prozent auf 51,50 Euro nach oben. Für die Titel des österreichischen Konkurrenten ging es um 4,8 Prozent hoch.

    JPMorgan-Analyst Dominic O'Kane hatte seine Einstufung für Salzgitter von "Underweight" auf "Overweight" gedreht und das Kursziel von 31,40 auf 65,00 Euro mehr als verdoppelt. Auch für Voestalpine hatte er das Anlagevotum von "Underweight" auf "Overweight" hochgesetzt.

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    Der Experte zeigte sich optimistisch für die europäische Stahlbranche. Die Protektionsmaßnahmen der Politik zeigten Wirkung und die Gewinnentwicklung der Unternehmen werde Fahrt aufnehmen, schrieb er. Für das zweite Halbjahr geht O'Kane von steigenden Stahlpreisen in Europa aus, rechnet für die Berichtssaison zum zweiten Quartal aber noch nicht mit positiven Überraschungen.

    Die Hoffnung auf bessere Geschäft durch den EU-Protektionismus hatte Salzgitter bereits bis Anfang Juni deutlich - und zwar bis auf fast 68 Euro - nach oben getrieben, bevor eine deutlichere Korrektur einsetzte./edh/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Salzgitter Aktie

    Die Salzgitter Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,57 % und einem Kurs von 51,70 auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Salzgitter Aktie um +2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Salzgitter bezifferte sich zuletzt auf 3,18 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 56,71EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 65,00EUR was eine Bandbreite von -32,01 %/+22,76 % bedeutet.





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