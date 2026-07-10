Qiagen - Aktie mit schwachem Handelstag - 10.07.2026

Obwohl die Qiagen Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +4,34 %.

Einen schwachen Börsentag erlebt die Qiagen Aktie. Sie fällt um -3,29 % auf 35,53€. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,53 %, geht es heute bei der Qiagen Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Qiagen Aktie damit um +5,30 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,20 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -10,41 % verloren.

Qiagen Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,30 % 1 Monat +13,20 % 3 Monate +4,34 % 1 Jahr -14,18 %

Informationen zur Qiagen Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:51 Uhr

Es gibt 207 Mio. Qiagen Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,35 Mrd. € wert.

Im Januar wurde gemunkelt, Qiagen könnte unmittelbar vor einer Übernahme stehen. Doch am Ende verlief die Sache im Sand. Die Aktie, die damals einen Riesensatz nach oben gemacht hatte, fiel tiefer als zuvor. Jetzt sind die Gerüchte wieder da … und die Käufer auch.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Abbott Laboratories, Danaher und Co.

Abbott Laboratories, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,39 %. Danaher notiert im Minus, mit -0,70 %. Illumina notiert im Minus, mit -0,29 %. Thermo Fisher Scientific legt um +0,20 % zu

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Ob die Qiagen Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Qiagen Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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