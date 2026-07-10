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    Alibaba reicht ihm nicht

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    Der Chip-Hype blutet aus: Burry kauft jetzt dort, wo der Markt lange Angst hatte

    Der Markt feiert Halbleiter. Michael Burry stellt sich dagegen und setzt auf China/Hongkong. Seine These: Der überfüllte Trade könnte Geld verlieren.

    Für Sie zusammengefasst
    Alibaba reicht ihm nicht - Der Chip-Hype blutet aus: Burry kauft jetzt dort, wo der Markt lange Angst hatte
    Foto: DALL*E

    Michael Burry verschärft seine China-Wette und setzt dabei besonders auf JD.com. Der durch "The Big Short" bekannte Investor kaufte nach eigenen Angaben weitere Aktien des chinesischen E-Commerce-Konzerns zu 27,58 US-Dollar. JD.com zählt für ihn inzwischen zu den drei wichtigsten Positionen. Auch Alibaba gehört wieder zu den China-Werten, auf die Burry setzt.

    Der eigentliche Punkt hinter dem Kauf ist jedoch größer als ein einzelner Titel. Burry erwartet eine Kapitalrotation: weg von überfüllten KI- und Speicherchip-Wetten in Südkorea und Japan, zurück in vernachlässigte Aktien aus Hongkong und China. "Ich glaube, dass das Abklingen des KI-/Speicher-Booms in Südkorea und Japan den Aktien aus Hongkong und China zugutekommen wird", schrieb er in einem Substack-Handelsupdate.

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    Damit stellt sich Burry bewusst gegen den dominierenden KI-Trade. Während Anleger in den vergangenen Monaten massiv auf Halbleiterwerte gesetzt haben, sieht er dort offenbar Übertreibung. Er hat Short-Positionen gegen Nvidia, Micron, Applied Materials und den iShares Semiconductor ETF offengelegt. Auch eine kürzliche Rallye nach neuen südkoreanischen Speicherinvestitionen wertete Burry nicht als Stärke, sondern als Warnsignal: "Der unmittelbare Auslöser für die heutige Rallye ist die in Südkorea angekündigte Großinvestition, aber ich sehe dies als 'den Anfang vom Ende'."

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    Chinesische Tech-Aktien zeigen derweil erste Zeichen einer Erholung. Der Hang Seng legte im Juli bislang über 5 Prozent zu, chinesische Technologiewerte stellen rund 35 bis 40 Prozent des Index. Auch Alibaba rückte in den Fokus, nachdem ein Bericht des chinesischen Mediums Jiemian auf geringere Verluste im Instant-Commerce-Geschäft und eine stabile Gesamtrentabilität im Juni-Quartal verwies. Die Alibaba-Aktie sprang daraufhin deutlich an.

    Burrys China-Wette bleibt riskant. Die Märkte in Hongkong und China handeln seit Jahren mit Abschlägen, belastet durch schwache Konsumnachfrage, Regulierungsrisiken und geopolitische Spannungen. Genau diese Vernachlässigung scheint für Burry aber der Reiz zu sein. Er setzt darauf, dass Kapital aus dem überfüllten KI-Chip-Trade abfließt und ausgerechnet in jene China-Aktien zurückkehrt, die viele Anleger bereits abgeschrieben hatten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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