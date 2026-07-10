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Micron Technology Aktie schwach im Handel - 10.07.2026
Am 10.07.2026 ist die Micron Technology Aktie, bisher, um -1,99 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Micron Technology Aktie.
Micron Technology ist ein US-Halbleiterhersteller, fokussiert auf Speicherlösungen (DRAM, NAND-Flash, SSDs) für Rechenzentren, PCs, Mobile, Automotive und Industrie. Das Unternehmen zählt zu den Top-3-Speicheranbietern weltweit. Hauptkonkurrenten sind Samsung, SK Hynix, Kioxia/WD. Stärken: Technologieführerschaft bei High-Bandwidth-Memory, Automotive- und Rechenzentrumsfokus, vertikal integrierte Fertigung.
Micron Technology aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026
Mit einer Performance von -1,99 % musste die Micron Technology Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,38 %, geht es heute bei der Micron Technology Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?
Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Micron Technology in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +139,54 % bestehen.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -4,08 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Micron Technology +245,32 % gewonnen.
Micron Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-4,08 %
|1 Monat
|+10,71 %
|3 Monate
|+139,54 %
|1 Jahr
|+728,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zur Micron Technology Aktie
Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Micron-Aktie MU. Viele Beiträge setzen auf einen Ausbruch aus einer Flagge nach oben und einen Schluss über 1000 USD als bullishes Signal; vereinzelt wird eine Konsolidierung nach dem gestrigen Anstieg erwartet. Kurse unter 1000 USD würden die Dynamik belasten. Zudem wird der Einfluss asiatischer Märkte sowie das SK Hynix-IPO-Thema diskutiert; Meinungen gehen auseinander.
Zur Micron Technology Diskussion
Informationen zur Micron Technology Aktie
Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 957,73 Mrd. € wert.
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Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag
Intel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,09 %. Western Digital notiert im Minus, mit -1,05 %. Samsung Electronics notiert im Minus, mit -1,03 %.
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Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.