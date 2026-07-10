SpaceX Aktie unter Verkaufsdruck - 10.07.2026

Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,24 %.

Mit einer Performance von -1,64 % musste die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,68 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -6,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SpaceX auf +0,24 %.

SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,90 % 1 Monat +0,24 % 3 Monate +0,24 % 1 Jahr +0,24 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

Stand: 10.07.2026, 08:54 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die SpaceX‑Aktie: Ein Starinvestor warnt vor einem möglichen Kurseinbruch von bis zu 90%, während andere über weitere Abwärtsbewegungen oder eine angebliche Kursstütze bei rund 130–132 EUR spekulieren. Zudem wird über Short-Positionen, Derivate und potenzielle Kursmanipulation diskutiert; Fundamentales oder technische Kennzahlen rücken dabei in den Hintergrund.

Informationen zur SpaceX Aktie

Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,00 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,18 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,28 %.

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Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

-1,46 % -6,90 % -17,96 % ISIN: US84615Q1031 WKN: A42D4F Intraday

5 Tage

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