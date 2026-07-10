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    Besonders beachtet!

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    SpaceX Aktie unter Verkaufsdruck - 10.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die SpaceX Aktie bisher Verluste von -1,64 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der SpaceX Aktie.

    Besonders beachtet! - SpaceX Aktie unter Verkaufsdruck - 10.07.2026
    Foto: SUNDRY PHOTOGRAPHY - stock.adobe.com

    SpaceX Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.07.2026

    Mit einer Performance von -1,64 % musste die SpaceX Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,68 %, geht es heute bei der SpaceX Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Obwohl die SpaceX Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +0,24 %.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die SpaceX Aktie damit um -6,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,24 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SpaceX auf +0,24 %.

    SpaceX Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,90 %
    1 Monat +0,24 %
    3 Monate +0,24 %
    1 Jahr +0,24 %
    Stand: 10.07.2026, 08:54 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur SpaceX Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell vor allem um die SpaceX‑Aktie: Ein Starinvestor warnt vor einem möglichen Kurseinbruch von bis zu 90%, während andere über weitere Abwärtsbewegungen oder eine angebliche Kursstütze bei rund 130–132 EUR spekulieren. Zudem wird über Short-Positionen, Derivate und potenzielle Kursmanipulation diskutiert; Fundamentales oder technische Kennzahlen rücken dabei in den Hintergrund.

    Zur SpaceX Diskussion

    Informationen zur SpaceX Aktie

    Es gibt 8 Mrd. SpaceX Aktien. Damit ist das Unternehmen 992,00 Mrd. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Airbus, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,32 %. Lockheed Martin notiert im Minus, mit -0,18 %. Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,28 %.

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    Ob die SpaceX Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SpaceX Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    SpaceX

    -1,46 %
    -6,90 %
    -17,96 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
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