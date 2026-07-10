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    ANALYSE-FLASH

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    Berenberg senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel fast halbiert auf 21 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • Berenberg halbiert Dürr-Kursziel von 40 auf 21 Euro
    • Aktie von Buy auf Hold abgestuft trotz Sparmaßnahmen
    • Hohe Abhängigkeit von Investitionen der Autobauer
    ANALYSE-FLASH - Berenberg senkt Dürr auf 'Hold' - Ziel fast halbiert auf 21 Euro
    Foto: Dürr AG

    HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Dürr im Zuge eines Analsystemwechsels annähernd halbiert von 40 auf 21 Euro und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Trotz der Umsetzung erheblicher struktureller Veränderungen und Kostensenkungsmaßnahmen in Reaktion auf das schwierige Umfeld bleibe der Anlagenbauer hochgradig abhängig von den Investitionen der Autobauer, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Expertin Yasmin Steilen am Donnerstagnachmittag. Ein positiverer Blick auf die Aktie erfordere mehr Belege für die Fähigkeit des Unternehmens, sein Engagement im Bereich Industrieautomation erheblich auszubauen./gl/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 16:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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    Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,49 % und einem Kurs von 17,24 auf Tradegate (10. Juli 2026, 08:52 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Duerr Aktie um -7,35 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von Duerr bezifferte sich zuletzt auf 1,19 Mrd..

    Duerr zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 25,14EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 21,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 37,00EUR was eine Bandbreite von +22,81 %/+116,37 % bedeutet.


    Rating: Hold
    Analyst: Berenberg Bank
    Kursziel: 21 Euro



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